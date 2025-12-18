Carolina Sichel, las culpas, perderse y el peso del mundo sobre los adolescentes

Carolina Sichel retrata en “Hasta el próximo miedo”, de Vergara & Riba, el peso que cargan los adolescentes en su tránsito al mundo adulto. Los trastornos con la comida, las contradicciones, el miedo a perderse, de todo esto habla en este último capítulo de La Ventana Indiscreta. Sichel trabaja en educacion formal y no formal, es influencer de libros y payasa hospitalaria. Esta es su primera novela.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins