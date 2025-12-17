Maccarone deja la Secretaría de Infraestructura tras un año controlándola sin haber sido designado

En agosto de 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado que su amigo y socio en negocios financieros y de la construcción, Martín Maccarone, asumía en el nuevo cargo de secretario de Coordinación de Infraestructura, desde el que iba a actuar en la privatización de rutas, trenes de cargas y pasajeros, terrenos ferroviarios y la hidrovía del río Paraná. La lista no terminaba ahí, también debía ocuparse de la desregulación aérea, la compra de vagones o la habilitación de nuevos puertos. Pero la designación de Maccarone nunca se oficializó en el Boletín Oficial en estos 14 meses. El Ministerio de Economía lo mencionaba en comunicados, conducía reuniones y actuaba como secretario, tomaba decisiones trascendentales para millonarios negocios, pero no figuraba como funcionario... hasta que este martes se despidió del personal del área y de los empresarios con los que mantenía trato, según cuentan unos y otros.

El pasado 28 de noviembre, elDiarioAR publicó la situación anómala de que Maccarone condujera una secretaría, que además involucraba áreas clave como transporte y obras públicas, sin nombramiento, que como tal haya comprado material ferroviario, cedido tierras del tren para su venta, concesionado rutas, renovado licencias para operar ferrocarriles de pasajeros, desregulado los cielos, controlado líneas de colectivos. También preparó la frustrada licitación de la hidrovía de enero pasado y la futura de 2026. La nota hizo enfurecer a Maccarone con el equipo de comunicación del Ministerio, aunque no era la primera vez que algún medio apuntara sobre su actuación como secretario sin designación.

Este 10 de diciembre, después de un informe similar en Radio Con Vos, Maccarone avisó a los suyos en Infraestructura que se iba del cargo que nunca había asumido formalmente. Y que su reemplazante sería el arquitecto Carlos Frugoni, que hasta ahora dirige la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y que antes había encabezado la empresa estatal porteña Autopistas Urbanas (AUSA). Frugoni había llegado allí también de la mano de Caputo. En la secretaría se espera que Maccarone mantenga influencia en el área a través del nuevo secretario y de una asesora del Ministerio que también se desempeñó antes en la ciudad de Buenos Aires, Valentina Papes.

El Palacio de Hacienda aún no confirmó el cambio. Tampoco se publicó todavía en el Boletín Oficial el nombramiento de Frugoni en Infraestructura. Pero empleados del área y hombres de negocios vinculados al sector confirmaron que Maccarone pasó a saludar este martes al personal y Frugoni comenzó a trabajar en su reemplazo. Será cuestión de días que esta vez sí el encargado de manejar tantos negocios tenga firma oficial.

Entre sus tareas por resolver figuran la compulsa para comprar trenes antes de fin de año, la nueva licitación de la hidrovía, la concesión de 8.000 kilómetros de rutas, el mantenimiento de otros 30.000, la privatización de al menos tres líneas de ferrocarriles de carga y los proyectos de puertos fueguinos y conexiones aéreas con la Antártida de Mirgor la empresa de Nicolás Caputo, primo del ministro, entre otros. También está el control de líneas de colectivos que cruzan jurisdicciones. Hay mucho dinero en juego.

AR/MG