Controladores aéreos lanzan paros escalonados y el Gobierno los tilda de “extorsivos”

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) inició este miércoles 17 de diciembre un cronograma de paros escalonados que afectará los despegues de vuelos nacionales e internacionales en todo el país. La medida se mantendrá hasta fin de mes, en uno de los períodos de mayor tráfico aéreo del año, y ocurre tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

El gremio reclama incumplimientos de acuerdos salariales, despidos injustificados en aeropuertos con emergencia dotacional, y la falta de respuestas a más de 60 reclamos operativos. También exige la reapertura de paritarias, revisión de trayectorias laborales y del monto por refrigerio.

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia total de diálogo”, denunció Atepsa en un comunicado. La organización advirtió que muchos controladores necesitan dos o tres empleos para completar sus ingresos, y que la situación ya fue expuesta en reiteradas instancias oficiales sin solución.

El Gobierno, en cambio, respondió con dureza. La Secretaría de Trabajo calificó las medidas como “ilegítimas y extorsivas” y sostuvo que el plan de lucha responde a intereses políticos y no laborales. EANA, por su parte, acusó al sindicato de “tomar de rehenes a los pasajeros” en plena época de fiestas.

El primer paro se realizó hoy entre las 8 y las 11. El cronograma seguirá así:

Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afectación de vuelos nacionales.

afectación de vuelos nacionales. Martes 23, de 19 a 23: afectación de vuelos nacionales.

afectación de vuelos nacionales. Sábado 27, de 14 a 17: afectación de vuelos internacionales.

afectación de vuelos internacionales. Lunes 29, de 8 a 11: afectación general en todos los aeropuertos.

Las medidas afectan únicamente los despegues de aeronaves, con restricciones en autorizaciones en tierra y transmisión de planes de vuelo. Están exceptuadas las aeronaves en emergencia y los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado o búsqueda y rescate.

EANA insiste en que el acuerdo paritario de noviembre aún está vigente, y que el gremio rompió unilateralmente la mesa de negociación, incluso antes de agotar las instancias de conciliación. Aún así, se convocó una nueva audiencia para el miércoles 17 a las 10, sin impacto en la huelga ya iniciada.

El conflicto amenaza con escalar si no hay avances. Para los trabajadores del sector, la parálisis operativa no es el objetivo sino la herramienta: buscan reabrir un canal de diálogo frente a lo que describen como desidia patronal y precarización silenciosa en un servicio estratégico para el país.

JJD