Hallan muerto a un soldado mientras custodiaba la Quinta Presidencial de Olivos

Un soldado que cumplía tareas de seguridad en la Quinta Presidencial de Olivos fue hallado muerto en la madrugada de este martes dentro del predio. El hecho generó un inmediato despliegue de fuerzas de seguridad y la activación de los protocolos de emergencia.

Según informó un comunicado oficial, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial tomó conocimiento del episodio durante la madrugada, cuando el efectivo militar fue encontrado sin vida en uno de los puestos internos. Servicios médicos de emergencia acudieron al lugar y constataron el fallecimiento.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a distintas áreas de las fuerzas federales para la realización de las pericias necesarias. La investigación quedó bajo órbita judicial y, de acuerdo a la información oficial, todas las hipótesis permanecen abiertas. Según el canal TN, el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, se habría suicidado.

Desde las autoridades señalaron que cualquier confirmación sobre las circunstancias del hecho será comunicada exclusivamente por la Justicia, mientras continúan las tareas para esclarecer lo ocurrido en el predio que alberga la residencia presidencial.

MC