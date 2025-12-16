InnovaciónProtagonistas ABB presentó SENSI+ NG, un avanzado analizador para medir contaminantes gaseosos

ABB, empresa de electrificación, automatización y digitalización industrial, lanzó Sensi+ NG la última evolución de su innovador analizador de diferentes gases contaminantes para las industrias del biogás y el gas natural. Basándose en el éxito de su primera solución, ABB sigue innovando al añadir la medición de oxígeno (O₂) a las capacidades existentes de Sensi+ NG para la medición a nivel de trazas de sulfuro de hidrógeno (H₂S), vapor de agua (H₂O) y dióxido de carbono (CO₂). Esta incorporación permite monitorizar de forma continua y en tiempo real los cuatro componentes gaseosos más críticos con un único dispositivo.

El analizador 4 en 1 se ha diseñado para mejorar la seguridad operativa, aumentar la productividad y reducir el mantenimiento, contribuyendo a un rendimiento más eficaz y fiable en entornos industriales.

Los contaminantes del gas natural son un reto importante para la actividad de un operador, ya que representan un riesgo tanto para la seguridad como para la integridad de las tuberías debido a la corrosión. Sensi+ NG garantiza que, antes de inyectar biogás o biometano en la red de gas, la calidad del gas cumpla las estrictas normas de los gasoductos, lo que permite un transporte seguro y fiable.

ABB desarrolló e implantó el analizador original de diferentes gases contaminantes como proyecto de colaboración con un líder norteamericano de gasoductos de gas natural.

“La solución original ya supuso una revolución en el mercado por su capacidad de analizar múltiples tipos de gases, su facilidad de instalación, funcionamiento y mantenimiento, así como por su reducido espacio ocupado y coste de explotación”, afirma Stefan Parmentier, director global de Producto, Industrial ICOS en la división Measurement & Analytics de ABB. “El Sensi+ NG mejorado es un dispositivo robusto e inteligente que se basa en ese legado mediante la monitorización continua de los cuatro contaminantes gaseosos más críticos, garantizando el flujo del producto y protegiendo la seguridad de los activos, el medioambiente y las personas”.

Gracias a la innovadora tecnología láser OA-ICOS de ABB, Sensi+ NG ofrece información y monitorización casi instantáneas de los flujos de gas natural y biogás. También se basa en la capacidad de la tecnología para permitir la instalación de un único analizador para múltiples aplicaciones.

Lecturas de gases fiables y tiempo de respuesta rápido

Al consolidar múltiples mediciones en un único dispositivo inteligente, Sensi+ NG maximiza la eficiencia y el rendimiento al tiempo que mejora la continuidad operativa.

La incorporación del O₂ a las capacidades del sistema optimiza aún más el proceso, ayudando a los operadores con la detección temprana de problemas, sin perder eventos de “alteración”, sin falsas alarmas ni paradas, y manteniendo el cumplimiento normativo.

Sensi+ NG simplifica las operaciones como analizador 4 en 1 al eliminar la necesidad de consumibles, calibración frecuente o mantenimiento complejo, reduciendo también la cantidad de dispositivos requeridos. Juntas, estas mejoras ayudan a minimizar el desperdicio de productos y a maximizar el tiempo de actividad para garantizar la seguridad y la productividad de las instalaciones.

La posibilidad de interferencias cruzadas es mínima y la desviación a largo plazo también, lo que significa que Sensi+ NG ofrece confianza en todas las operaciones y aplicaciones. Su diseño de bajo mantenimiento es especialmente ventajoso para instalaciones de biogás ubicadas en zonas remotas o rurales, donde la simplicidad operativa y la durabilidad son esenciales.