Tillard deja la presidencia del Banco Nación y será reemplazado por Wasserman, marido de Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, dejará la institución y será reemplazado por el vicepresidente, Darío Wasserman, según confirmó este martes el Ministerio de Economía.

El funcionario que respondía al gobernador Juan Schiaretti presentó su dimisión al cargo que ocupará un hombre del riñón de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Wassermann es el marido de Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina en la Ciudad de Buenos Aires.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Economía, la administración libertaria precisó: “El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023″.

En la misma línea, ampliaron: “En su lugar, asumirá el actual vicepresidente, Darío Wasserman, quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante”.

Asimismo, desde el Palacio de Hacienda que lidera Luis Caputo revelaron que el hasta entonces funcionario señaló que el organismo que lideraba “ha cumplido con el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno como solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central”.

“Durante su gestión, el banco volvió a trabajar de banco, se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros”, subrayaron en la cartera.

Por su parte revelaron que Tillard agradeció al libertario y a Luis Caputo por la confianza. Lo cierto es que con la salida del hasta entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el cordobés quedó acéfalo. De esta forma, la menor de los Milei optó por designar a un hombre de su confianza al tanto de la actividad, dado que se desempeñaba como vicepresidenta del Banco Nación.

Wasserman estuvo al frente de la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, presidió la firma Móvil SGR y fue titular la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas. Es además esposo de la legisladora porteña, Pilar Ramírez, una de las dirigentes más cercanas a Karina Milei, y mantiene buen vínculo con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El cambio llegó horas más tarde de que el Ministerio de Economía anunciara la renuncia de Juan Alberto Pazo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la designación de Andrés Edgardo Vázquez, de vínculos directos con el consultor.

Quién es Darío Wassermann

Hasta el reciente ascenso, Wasserman era vicepresidente de la entidad desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. Desembarcó en el ámbito público tras ser desarrollador inmobiliario por varios años.

El flamante titular del mayor banco público es cercano a Karina Milei y Luis Caputo, quienes en el comienzo de la gestión libertaria habían pugnado por ubicarlo en la presidencia del BNA, pero en aquel entonces primó el nombre de Tillard, vinculado al ex Jefe de Gabinete Guillermo Francos.

El nuevo presidente del BNA es esposo de la legisladora y dirigente porteña de La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez, del círculo intimo de la secretaria general de la Presidencia, quien de esta manera fortalece su injerencia en los máximos puestos del Gobierno.

Anteriormente, Wasserman fue presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, presidente de Móvil SGR y titular de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas, entre otras funciones.

Con información de la agencia NA