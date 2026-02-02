“Es simplemente vergonzoso”: escándalo en Noruega por los correos electrónicos de la princesa Mette-Marit a Epstein

La princesa heredera de Noruega se vio envuelta en un nuevo escándalo tras la publicación de nuevos archivos confidenciales sobre Jeffrey Epstein que aparentemente muestran su extenso contacto durante años con el difunto agresor sexual.

Los últimos archivos de Epstein, publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, parece incluir casi 1.000 menciones a la princesa Mette-Marit.

Los archivos incluyen decenas de correos electrónicos que ambos se intercambiaron, lo que sugiere que estuvieron en contacto entre 2011 y 2014, según el diario noruego VG. Mette-Marit se casó con el futuro rey de Noruega en 2001.

Las revelaciones llegan en un momento delicado para la familia real. El juicio por violación contra el hijo de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, comenzará el martes. Este hijo nació de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon.

Høiby se enfrenta a 38 cargos, incluyendo la presunta violación de cuatro mujeres, así como presuntos delitos de agresión y drogas. De ser declarado culpable, podría ser condenado a hasta 16 años de prisión. El acusado ha negado los cargos más graves, incluyendo los de abuso sexual.

El pasado sábado, Mette-Marit habló sobre su relación con Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba su juicio por delitos sexuales contra menores. “Demostré falta de criterio y lamento profundamente haber tenido contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso”, declaró en un comunicado emitido por el palacio real.

La atención de los medios noruegos se centró este fin de semana en los numerosos correos electrónicos que la princesa intercambió con Epstein, años después de que este se declarara culpable de cargos que incluían la prostitución de una menor en Florida.

Los correos electrónicos contenidos en los archivos sugerían que los dos eran cercanos: Mette-Marit le decía a Epstein que “me haces cosquillas en el cerebro” en un mensaje y lo llamaba “de buen corazón” y “un amor”, en otros halagos. En 2012, Mette-Marit le dijo a Epstein que era “muy encantador” y le preguntó si era “inapropiado que una madre sugiriera que dos mujeres desnudas con una tabla de surf fueran el fondo de pantalla de su hijo de 15 años”.

Semanas antes, ella y Epstein habían intercambiado correos electrónicos sobre su búsqueda de esposa en París. Ella respondió que la capital francesa era “buena para el adulterio” y añadió que “las escandinavas son mejores candidatas para ser esposas”. En otro correo, agradeció a Epstein las flores que le había enviado cuando se sentía mal, despidiéndose así: “Con cariño”.

Los intercambios mencionaban regularmente planes para verse y los archivos indican que también se alojó en su casa en Palm Beach, Florida, durante cuatro días en 2013, cuando Epstein no estaba allí.

La inclusión en los archivos no implica irregularidades.

En su declaración del sábado, Mette-Marit, de 52 años, expresó su “profunda simpatía y solidaridad” con las víctimas de Epstein y dijo que era responsable “de no haber verificado los antecedentes de Epstein más de cerca y de no comprender con la suficiente rapidez qué tipo de persona era”.

Sin embargo, los archivos incluyen un intercambio de 2011 en el que Mette-Marit le dijo a Epstein que lo había buscado en Google, añadiendo que “no tenía muy buena pinta”, junto con un emoji sonriente. El correo electrónico no especificaba qué había encontrado durante su búsqueda en Internet.

La Casa Real noruega afirmó que Mette-Marit había interrumpido el contacto escrito con Epstein en 2014, ya que consideraba que él estaba “intentando usar su relación con la princesa heredera como palanca con otras personas”.

Dado que el juicio de siete semanas de su hijo comienza en Oslo, no se espera que la pareja real asista. Haakon ha declarado a la prensa que Mette-Marit estaría de viaje privado durante ese período. Høiby no ostenta un título real y está fuera de la línea de sucesión real.

A principios de este año, la Corte noruega abordó el juicio en un comunicado, declarando: “Corresponde a los tribunales considerar este asunto y tomar una decisión. No tenemos más comentarios”.