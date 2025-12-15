Detenido el hijo del director Rob Reiner como sospechoso del asesinato de sus padres

El hijo de Rob Reiner, Nick Reiner, fue detenido bajo sospecha de asesinato después de que el director y su esposa fueran encontrados muertos en su casa de Brentwood el domingo. Según recoge el periódico Los Angeles Times, Nick habría ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles bajo fianza de 4 millones de dólares.

Aunque los registros de la cárcel ofrecen pocos detalles, indican que Nick Reiner fue detenido a las 21:15 del domingo. Rob Reiner, de 78 años y conocido por películas como La princesa prometida y Cuando Harry encontró a Sally, y su esposa, Michele, habrían sido apuñalados, informó la revista Variety. Por su parte, la revista People cita presuntas fuentes familiares para apuntar a que habría sido el hijo mediano, Nick Reiner, de 32 años y con problemas de adicciones a las drogas, quien habría apuñalado a la pareja.

La policía investiga este suceso como un “aparente homicidio”. Nick Reiner entró y salió de centros de rehabilitación durante su adolescencia, según recoge Los Angeles Times. Ya había logrado desintoxicarse en 2015, cuando trabajó con su padre en Being Charlie, una película semiautobiográfica sobre la adicción y la recuperación. Rob Reiner dirigió y Nick coescribió esta película sobre un actor exitoso con ambiciones políticas y un hijo adicto a las drogas.

Reiner contaba con una larga trayectoria en cine y televisión. Nacido en 1947, fue el director de películas tan relevantes como Cuenta conmigo. Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978. Como actor, apareció en los últimos años en películas como El lobo de Wall Street o New Girl.