Encuentran muertos al actor y director Rob Reiner y a su esposa en su casa de Los Angeles

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety. Por su parte, la revista People cita presuntas fuentes familiares para apuntar a que habría sido el hijo mediano, Nick, de 32 años y con problemas de adicciones a las drogas, quien habría apuñalado a la pareja. La policía investiga este suceso como un “aparente homicidio”.

Reiner contaba con una larga trayectoria en cine y televisión. Nacido en 1947, fue el director de películas tan relevantes como 'Cuenta conmigo', 'La princesa prometida' o 'Cuando Harry encontró a Sally'. Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978. Como actor, apareció en los últimos años en películas como 'El lobo de Wall Street' o 'New Girl'.

“Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y pedimos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles”, ha señalado un portavoz de la familia, confirmando el fallecimiento del matrimonio. El cineasta y la fotógrafa llevaban casados desde 1989.

Alan Hamilton, subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, aseguró en una conferencia de prensa que se está llevando a cabo una investigación por la muerte del matrimonio, pero que no se iba a divulgar nada sobre las víctimas hasta el informe del forense. Este portavoz indicó que por el momento no había nadie identificado como sospechoso, a la espera del registro del domicilio. Distintas informaciones han apuntado a heridas con arma blanca.

También confirmó el fallecimiento la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, que en un comunicado dijo que se trata de una tragedia que no solo repercute en Hollywood sino a todo el Estado. Destacó la defensa que Reiner hizo de los derechos de la infancia y de la comunidad LGTBI+. Fundó American Foundation for Equal Rights, responsable de la causa judicial que permitió levantar el veto al matrimonio igualitario en California. Reiner había alzado la voz en repetidas ocasiones contra la administración Trump, a la que llegó a comparar con la era del macarthismo.

La cultura y la política de EEUU, desconsolada por su muerte

“Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla”, ha escrito el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017) en la red social X.

“Detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica”, añadía.

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris (2021-2025) señaló, por su parte, que su obra “ha impactado a generaciones de estadounidenses”. “Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura”.

También el gobernador de California, el también demócrata Gavin Newsom, se refirió a la muerte del prolífico productor, que residía en su Estado, y dijo que sintió que su corazón se rompía cuando conoció la noticia. Afirmó asimismo que “Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos”.

El actor y productor Elijah Wood aseguró en X que se sintió “horrorizado al enterarse del fallecimiento” de Reiner y su “maravillosa esposa”.

“Estoy absolutamente conmocionada y horrorizada al enterarme de lo de Rob Reiner y su esposa Michele. Esto es una atrocidad. Rezo por una justicia rápida. Mis condolencias a su familia e hijos. Me faltan las palabras”, expuso en redes la actriz Roseanne Barr.

James Woods, protagonista de 'Ghosts of Mississippi' ('Fantasmas del pasado'), dirigida por Reiner, lamentó la muerte de su “buen” amigo. “Las diferencias políticas nunca obstaculizaron nuestro amor y respeto mutuo”, precisó en la misma red social.

Christopher Guest, que protagonizó 'This is Spinal Tap' (2005) y 'La princesa prometida', y su mujer, la también actriz Jamie Lee Curtis, apuntaron en un comunicado conjunto que están “conmocionados y tristes” por la “violenta y trágica” muerte de la pareja“ y dijeron que su principal preocupación en este momento ”son sus hijos y familiares directos“.

El cineasta Paul Feig (conocido por 'La boda de mi mejor amiga' o 'Un pequeño favor') dijo en X que Reiner era su “verdadero héroe”: “Un verdadero titán visionario y una persona encantadora, encantadora. Nunca se sabe si es apropiado publicar algo en medio de una tragedia como esta, pero solo quiero que el mundo sepa lo que tantos de nosotros sabemos en la industria: Rob era el mejor”.

Para el actor Ben Stiller, Reiner era un de sus directores “favoritos”: “Salió de la enorme sombra cómica del gran Carl Reiner y de ser actor de televisión para convertirse en un gran director que hizo una racha increíble de películas. 'Spinal Tap' es una de las mejores comedias jamás hechas y la lista continúa. Era una persona amable y atenta, y realmente muy divertida”, dijo también en la red social de Elon Musk.

El director, actor y productor estadounidense, de 78 años, ha sido también homenajeado por el sindicato de actores y profesionales de los medios SAG-AFTRA. Su presidente, Sean Astin, afirmó en un comunicado hecho público por la revista Variety que era “una de las figuras más significativas en la historia del cine y la televisión”.