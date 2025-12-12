Máximo Kirchner llama a elecciones en el PJ y pone a prueba el vínculo de La Cámpora con Axel Kicillof

El referente de La Cámpora y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, convocó a una reunión del Consejo Provincial para el viernes próximo en Malvinas Argentinas, con un temario en el que sobresale el llamado a elecciones para renovar las autoridades del partido.

Según el cronograma de la convocatoria el encuentro se llevará a cabo el viernes 19 a las 14 en la Casa de la Cultura y Arte de Los Polvorines, en Malvinas Argentinas, el distrito gobernador por el intendente Leonardo Nardini.

Máximo Kirchner, resistido por distintos sectores del peronismo y cuyo mandato vence el 18 de diciembre, buscará que el Consejo Provincial defina una fecha de elecciones internas, que podrían llevarse a cabo en marzo, según deslizaron las fuentes.

Si bien aún no hay candidatos ni interesados a priori en posicionarse en la pulseada, desde La Cámpora recordaron que durante el año pasado, cuando se discutía el liderazgo del hijo de Cristina Fernández de Kirchner, “nadie levantó la mano” para enfrentar a la conducción.

“Ahora habrá que ver si intendentes o el axelismo quieren jugar”, apostaron en el PJ, entusiasmados con la posibilidad de que las críticas esgrimidas en reserva tanto desde el gobierno de Axel Kicillof como entre los jefes comunales se expresen en el plano partidario.

El orden del día, que lleva las firmas de los apoderados Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patrcia García Blanco y Ulises Giménez, incluye también un homenaje al fallecido intendente de Berazategui Juan José Mussi y un “análisis de la coyuntura política nacional”.

JIB