Con el uniforme del Ejército, Presti juró ante Milei como ministro de Defensa

El militar Carlos Presti juró este viernes como flamante ministro de Defensa y envió un fuerte mensaje sobre el regreso de las Fuerzas Armadas a la mesa política de un gobierno: se mostró con el uniforme del Ejército.

“¡La vamos a romper toda! ¡Vamos, carajo! Gacias general”, le dedicó Javier Milei luego de tomarle juramento y estrecharle un abrazo que compartió con el ministro saliente, Luis Petri. Las palabras del presidente se escucharon porque había quedado abierto el micrófono de la transmisión oficial.

El acto fue breve pero contundente en lo simbólico: Presti solo pasó “a disponibilidad” como miembros de las FFAA y demostró con su vestimenta su pertenencia de origen. Juró “por Dios y la patria”.

Presti tuvo como invitados a sus familiares y a los representantes de las tres armas. Su designación como ministro significó el ascenso como jefe del Ejército -cargó que había ejerció hasta la semana pasada- a Oscar Zarich, de 59 años, a quien conoce desde sus tiempos como compañeros del Colegio Militar.

Presti también ascendió al vicealmirante Marcelo Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto, el órgano técnico operativo que asiste al ministerio en la planificación, coordinación y ejecución de las estrategias militares.

En la Armada ubicó como nuevo jefe al vicealmirante Juan Carlos Romay. Y en la Fuerza Aérea ratificó al brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.

Presti desembarca en el Ejecutivo en un acto que coronó el abrazo libertario a la familia militar. Con cargo castrense de Teniente General, el flamante ministro no pasó a retiro, sino que pasó “a disponibilidad” por un periodo de al menos dos años, el plazo formal de mandato que le queda a Milei. Su designación generó en organismos de derechos humanos la preocupación por la avanzada militar en la mesa política de un gobierno y por cierto tinte negacionista en su perfil: el padre del ministro, Roque Carlos Presti, murió impune acusado de delitos de lesa humanidad, ya que durante la dictadura fue responsable de la represión en La Plata y coordinó centros clandestinos de detención y tortura.

Entre sus pendientes más urgentes, el flamante ministro tiene que buscar resolver la crisis en la obra social IOSFA, que tiene un déficit de unos $150.000 millones, junto con el recorte de prestadores y atención médica para el personal militar, tanto el activo como los retirados.

En términos políticos, Presti buscará rodearse de otros militares, profundizando el desembarco del Ejército en el Gobierno. Como virtual viceministro designará a Jorge Alberto Puebla, actual director de Educación de la fuerza. Vendría acompañado de al menos otros cuatro funcionarios para otras subáreas que aún son personal castrense.

Otros dos casilleros que completaría con nombres llamativos son: el de jefe de Gabinete del ministerio, con Guillermo Madero a la cabeza. Es actual funcionario de Defensa y el año pasado se negó a enviarle información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y llegó a visitar a los represores que están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Y como posible secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa iría el teniente coronel Daniel Enrique Martella, quien fue pasado a retiro en 2013 por Cristina Kirchner. Es hijo de Luis Santiago Martella, quien fue secretario general del dictador Roberto Viola y luego jefe de la Policía Federal, y fue condenado a perpetua en 2016 por delitos de lesa humanidad.

