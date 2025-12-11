A dos años del Gobierno de Milei, la CGT, la CTA y la UTEP se unen contra la reforma laboral y en defensa de los derechos humanos
Las cuatro centrales gremiales realizarán hoy una jornada de lucha en defensa de los Derechos Humanos, al cumplirse dos años del mandato del presidente Javier Milei y de la que participarán referentes sindicales, sociales, funcionarios opositores y artistas.
La agenda de actividades comenzará a las 15.30 en la Pirámide de Plaza de Mayo, donde se realizará la habitual ronda de las Madres, junto a una intervención artística del grupo popular de percusión La Chilinga.
A las 16.30 se llevará a cabo el primer panel de debate denominado “Derechos y Trabajo”, dedicado a los “desafíos y resistencias” ante la reforma laboral impulsada por el Gobierno, y del que participarán los secretarios generales Hugo Godoy (CTA-A); Hugo Yasky (CTA–T), Alejandro Gramajo (UTEP) y Octavio Arguello (CGT).
A las 17.30, en tanto, se abrirá el segundo panel bajo el nombre “Estado de Derecho en emergencia”, donde abordarán temas vinculados con la violencia institucional, la persecución política y la proscripción. Lo integrarán Fabián Grillo, padre del fotógrafo Pablo Grillo; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y Micaela Minervini, integrante de la asociación Mapa de la Policía.
El cierre será cerca de las 18.30 y estará a cargo de un discurso que aunará a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; Taty Almeida, miembro de Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora) y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
También actuarán las bandas musicales Bersuit Vergarabat, Cabra Da Peste y Bestia Bebé, y realizarán intervenciones artísticas estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Artes (UNA); Tinta y Memoria; el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra).
“A dos años del inicio del Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel convocamos a encontrarnos para defender los derechos humanos y fortalecer la resistencia. Con un gran número de organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, estudiantiles y organismos de derechos humanos los esperamos para defender nuestros derechos con los pañuelos blancos como bandera”, afirmaron los organizadores.

