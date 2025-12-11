Milei dijo estar en contacto con el Reino Unido para levantar el veto a la venta de armas impuesto tras la guerra de Malvinas

El presidente Javier Milei indicó que la Argentina comenzó contactos con el Reino Unido para levantar la actual prohibición de venta de armas a Argentina, si bien el Gobierno laborista británico negó tales conversaciones, informa este jueves el periódico 'The Telegraph'.

En unas declaraciones publicadas por el medio inglés, Milei dijo que habían empezado conversaciones para revisar las restricciones impuestas por Londres tras la guerra de las Malvinas (1982), que enfrentó a los dos países por la soberanía de las islas.

El Reino Unido impuso estrictas normas de exportación que restringen la venta a Argentina de cualquier arma con componentes británicos.

“No hay potencias mundiales sin poder militar. Ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”, dijo Milei al 'Telegraph', diario que afirma que Argentina y EE.UU. presionan para cambiar las actuales normas británicas.

Al ser preguntado sobre si habían comenzado las negociaciones para flexibilizar el veto británico, el presidente argentino respondió: “Absolutamente”.

Sin embargo, un portavoz del Gobierno británico señaló que “la soberanía de las islas Falkland no es negociable y defenderemos el derecho de los isleños a la autodeterminación. En 2013, celebraron un referéndum sobre su futuro, y una abrumadora mayoría optó por seguir formando parte del Reino Unido”.

“No hay conversaciones específicas con Argentina sobre la flexibilización de los controles a la exportación de armas por parte del Reino Unido”, añadió la fuente.

No obstante, indicó que, en términos generales, “esperamos profundizar nuestra cooperación con Argentina en áreas como el comercio, la ciencia y la cultura”.

Según pudo saber el periódico inglés, el presidente puede visitar el Reino Unido en abril o mayo de 2026, por lo que, si se concreta, sería el primer jefe de Estado argentino que viaja a este país desde 1998.

Sobre las Malvinas, Milei insistió en que las islas serían recuperadas por Argentina de manera diplomática.

“Dado que considero que la solución debe buscarse mediante soluciones pacíficas y diplomáticas, creo que la mejor manera de demostrar la disposición de Argentina es demostrar que también tenemos una relación comercial madura”, indicó.

El sábado se entregaron a Argentina aviones de combate F-16 desde Dinamarca en virtud de un acuerdo aprobado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

