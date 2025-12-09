Allanan las sedes de la AFA, la Superliga y clubes de fútbol vinculados a Sur Finanzas

La Policía Federal Argentina (PFA) allana este martes distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas.

Se trata de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.

Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

Algunos de los lugares donde se realizan allanamientos

Sede de la AFA en Viamonte

Predio de la AFA en Ezeiza

Sede de la Superliga

Racing

Independiente

San Lorenzo

Argentinos Juniors

Platense

Barracas Central

Armenio

Los Andes

Deportivo Morón

Excursionistas

La denuncia del Gobierno

En medio de las tensiones con la AFA y los vínculos entre el fútbol y el mundo financiero, el Gobierno de Javier Milei presentó a fines de noviembre una denuncia penal contra Sur Finanzas, la firma del empresario Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por presunto lavado de activos y evasión impositiva.

La presentación quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona.

La causa comenzó en abril de 2024, cuando la Dirección Regional Sur de la DGI detectó movimientos altamente sospechosos en la billetera virtual de la empresa. Según el informe oficial, Sur Finanzas habría recibido transferencias millonarias desde usuarios sin capacidad económica real para justificar esos montos, lo que indica un posible origen ilícito de los fondos. En total, los investigadores identificaron operaciones por $818.000 millones.

Además, el organismo tributario acusa a Ariel Vallejo de haber evadido más de $3.327 millones del Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025, mediante un esquema que utilizaba estructuras financieras propias y de terceros para eludir la carga fiscal.

El rápido crecimiento de Sur Finanzas en los últimos años también llamó la atención del Ejecutivo. La firma nació en 2022 bajo el nombre Neblockchain SA, en un departamento de Adrogué, y en 2024 adoptó su actual denominación, Sur Finanzas PSP SA, con Graciela Beatriz Vallejo como presidenta y Maximiliano Ariel Vallejo —hijo del empresario— como vicepresidente.

En este período, Maximiliano Ariel Vallejo consolidó una influencia creciente en el fútbol argentino: Sur Finanzas se convirtió en sponsor de Racing, Barracas Central, Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón, otorgó préstamos a San Lorenzo y logró que la Liga Profesional llevara el nombre “Copa Sur Finanzas” durante 2023, 2024 y 2025.

A esta investigación se suma otra causa federal, impulsada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, que apunta a Sur Finanzas como posible canal para blanquear fondos provenientes de una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), durante la gestión de Diego Spagnuolo.

Sur Finanzas, la financiera que empezó como sponsor de Banfield y fue acusada por lavado de dinero

La empresa financiera Sur Finanzas, fundada en Adrogué en 2022, fue denunciada en las últimas horas por lavado de un total de $72.342 millones.

Desde 2022, fue patrocinadora principal de Banfield, con el presidente Eduardo Spinosa al mando del club, y continúa en el pecho de la camiseta de la institución en la actualidad.

Además, a principios de año se renovó el sponsoreo, reformulando los términos de la deuda que mantiene el “Taladro” con la empresa mencionada.

En pleno escándalo por haber sido acusados de lavar más de 70 mil millones de pesos, utilizando 74 empresas falsas, Sur Finanzas se encuentra en una situación muy complicada, a la que arrastra a clubes como Banfield y San Lorenzo, a los cuales ha realizado préstamos, así como también a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El 2022 fue un año complicado para Banfield en cuanto a los patrocinios. El club arrancaría la temporada con una sola propaganda en su camiseta, el logo del Municipio de Lomas de Zamora en las mangas, hasta que el 11 de febrero, día en el que el club disputaría la primera fecha, se anunció la llegada de Sur Finanzas como sponsor.

La empresa estaba ligada al expresidente del club, Eduardo Spinosa, y había sido fundada recientemente. Comenzó siendo ubicada en el dorso, debajo del número, aunque un mes después se la confirmó como sponsor principal. Así, paso a ubicarse en el pecho, lugar de privilegio que mantiene hasta la actualidad, incluso con el cambio presidencial (en octubre de 2024 asumió el opositor Matías Mariotto).

En cuanto al “Taladro”, Ariel Vallejo, uno de los dueños de la financiera y muy activo en la red social X (anteriormente llamada Twitter), ha afirmado estar “ayudando a Banfield” y ha promocionado el armado de paquetes gratis para ver al club en la Copa Argentina, con micro y entrada incluidos.

Además, a pesar de haber llegado al club con Spinosa, el empresario fue muy crítico con el expresidente luego de la asunción de Mariotto, catalogando aquel momento del club como “pésimo” y mostrándose a favor de una auditoría, una de las mayores promesas de campaña del actual mandatario del club albiverde, que no cumplió.

Después de Banfield, Sur Finanzas comenzó a expandirse en el terreno del fútbol nacional, llegando a Platense, Barracas Central e incluso a Racing, hasta que fue confirmada como patrocinadora de la Selección argentina y del torneo de Primera División, dándole nombre además al torneo de reserva de la máxima categoría del fútbol argentino, por lo que el presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia podría estar vinculado en la investigación.

Otro club vinculado a la financiera es San Lorenzo, que empezó a tomar préstamos a cambio de pagarés con un 36% de intereses anuales y ya recibió más de $1900 millones de parte de la empresa de Graciela y Ariel Vallejo.