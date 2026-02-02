“No hay necesidad de cambiar ahora”: Caputo justificó la salida de Lavagna y la continuidad del viejo IPC

El ministro de Economía Luis “Toto” Caputo buscó este lunes bajarle dramatismo a la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, pero en el mismo movimiento dejó expuesta la tensión de fondo: el Gobierno no quiere tocar ahora el índice con el que se mide la inflación, aun cuando el propio organismo venía trabajando en una actualización metodológica.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Caputo confirmó que el Instituto seguirá utilizando el IPC actual —basado en patrones de consumo de hace más de 20 años— y que el nuevo indicador impulsado por Lavagna quedará en pausa “hasta que el proceso de deflación esté consolidado”. La frase no fue casual: en un contexto donde la inflación sigue siendo el principal capital político del oficialismo, cualquier modificación técnica corre el riesgo de abrir una zona de especulación pública sobre el dato.

“No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da prácticamente lo mismo”, sostuvo el ministro de Economía, y agregó un elemento clave: según sus cálculos, en enero el índice nuevo habría dado “un punto más abajo”. Es decir, el Gobierno admite que el cambio podría alterar el número final, aunque insiste en que no se trata de una manipulación sino de una cuestión de timing político. “Nos parece razonable no dar lugar a la especulación”, remarcó en otro tramo de la entrevista.

En ese marco, Caputo confirmó también que la salida de Lavagna fue producto de un “mutuo acuerdo” y en “buenos términos”, una fórmula clásica para evitar leer la renuncia como una crisis interna. Pero la decisión de congelar el nuevo IPC funciona como trasfondo inevitable: Lavagna se va justo cuando el Gobierno decide postergar indefinidamente la actualización del índice que él mismo había impulsado.

El ministro anunció además que Pedro Lines, actual director técnico del organismo, quedará al frente del INDEC. Lo defendió con una descripción que apunta directamente al trauma histórico del instituto: “Es un funcionario intachable, de primera línea. Se fue cuando estaba la sospecha de la manipulación en la época de [el exsecretario de Comercio Guillermo] Moreno”.

PL/CRM