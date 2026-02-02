El Gobierno confirmó la liberación del argentino Gustavo Gabriel Rivara en Venezuela

El Gobierno confirmó este lunes la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que permanecía detenido de manera arbitraria en Venezuela. La noticia fue comunicada por el canciller Pablo Quirno, quien informó que el hombre de 52 años ya recuperó la libertad y recibió asistencia consular en la Embajada argentina en Colombia. En paralelo, el Ejecutivo volvió a reclamar por la liberación de otros dos compatriotas que continúan arrestados en el país caribeño: Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

“El ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara se encuentra en libertad tras su detención arbitraria en Venezuela”, anunció Quirno a través de sus redes sociales. Según precisó, las autoridades argentinas mantuvieron contacto permanente con Rivara y su entorno desde que fue excarcelado. “En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente”, detalló.

Desde Cancillería señalaron además que el Gobierno “sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos”, y reiteraron el reclamo al régimen venezolano por la liberación inmediata de Gallo y Giuliani, así como del resto de las personas privadas de su libertad por razones políticas.

La liberación de Rivara se conoció pocos días después de que la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunciara el inicio de un proceso de amnistía general destinado a presos y perseguidos políticos. El anuncio fue realizado durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia, donde Rodríguez adelantó que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para cerrar procesos penales, otorgar libertades plenas y levantar restricciones judiciales vigentes.

Rivara, nacido el 24 de junio de 1973 en la ciudad de Buenos Aires y con domicilio en Castelar, había sido detenido en Caracas en circunstancias poco claras. De formación técnica y con estudios en teología, en los últimos años llevaba un estilo de vida itinerante, viajando por distintos países de América. Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, durante su detención presentó un deterioro psicosocial producto del aislamiento y la incomunicación prolongada, y su caso tuvo escaso seguimiento oficial debido a la ausencia inicial de reclamos familiares.

La senadora Patricia Bullrich celebró la noticia a través de la red X. “¡Gustavo vuelve a casa! Una noticia que nos alegra, luego de su detención arbitraria e ilegal por la dictadura venezolana”, escribió, aunque aclaró que el reclamo continúa: “Aún faltan Nahuel y Germán, y tienen que ser todos los presos políticos”.

En Venezuela permanecen detenidos el gendarme argentino Nahuel Gallo, arrestado desde diciembre de 2024, y el abogado Germán Giuliani, apresado en mayo de 2025. Ambos casos siguen siendo motivo de gestiones diplomáticas por parte del Gobierno argentino, que insiste en denunciar las detenciones como ilegales.

La excarcelación de Rivara se suma a otros casos recientes, como el del argentino-israelí Yaakov Harari, quien recuperó la libertad tras el cambio de escenario político en Venezuela. Mientras tanto, crece la expectativa entre familiares y organismos de derechos humanos por el alcance real del proceso de amnistía anunciado por el nuevo gobierno venezolano.

