Qué sabemos de cómo funcionó la prohibición de redes sociales a menores en Australia

Más de 4,7 millones de cuentas de adolescentes menores de 16 años fueron eliminadas por la prohibición de las redes sociales a menores en Australia desde su entrada en vigor en diciembre, pero eso no significa que haya tenido éxito.

Ahora que España sigue sus pasos y otros países europeos iniciaron el mismo proceso, como Francia, analicemos más detenidamente los hechos y las cifras.

El mes pasado, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que había medido el éxito de la prohibición de tres maneras: “Una es la respuesta que hemos recibido de los padres, que nos dan las gracias por haberlo hecho, ya que ha supuesto un cambio en sus hogares”.

“La segunda es la de los propios jóvenes. Muchos de los jóvenes con los que he hablado me dicen: 'Ojalá esto hubiera existido cuando yo tenía 13 o 14 años. Está suponiendo un cambio para mis hermanos pequeños”.

“Y la tercera es el hecho de que, a pesar del escepticismo que existe, está funcionando y ahora se está replicando en todo el mundo. Es algo que es motivo de orgullo para Australia”, concluyó.

Es cierto que el cumplimiento de la prohibición por parte de las plataformas afectadas supuso una victoria temprana para el Gobierno australiano. Pero aún no hay pruebas tangibles de que se estén alcanzando los objetivos más amplios de la política, como la mejora de la salud mental de los adolescentes.

En parte se debe al momento: acaban de terminar las vacaciones escolares y el verano australiano hace que sea demasiado pronto para recopilar muchos datos sobre su evolución.

La comisionada australiana de seguridad electrónica, Julie Inman Grant, dijo en enero que la cifra podría ser inferior a la esperada. “Los efectos reales no se medirán en días y semanas, sino en años y resultados”.

Anecdóticamente, todo el mundo conoce a adolescentes que han podido eludir los controles de verificación de edad, por ejemplo, cambiando la fecha de nacimiento en su cuenta y pasando la herramienta de estimación de la edad facial.

Los adolescentes han estado intercambiando información sobre cómo eludir la prohibición. Uno de cada tres adolescentes australianos dijo a la organización de salud mental Headspace que buscaría formas de eludir la prohibición.

Inman Grant reconoció que algunos métodos de verificación de edad deben mejorarse, pero dijo que preguntaría a las plataformas cómo funcionaban los controles actualmente en vigor.

“Lo realmente importante es que estas empresas los estén aplicando de la manera correcta. Y si no tienen la configuración adecuada o están estableciendo calibraciones demasiado altas, es ahí donde probablemente tendrán falsos positivos”, dijo.

Algunos adolescentes han aprovechado la prohibición para tomar la decisión de mantenerse alejados de las plataformas, pero otros han dicho que muchos de sus amigos siguen conectados y que el factor Fomo está afectando.

Inman Grant dijo que preguntará a las plataformas qué están haciendo para garantizar que los adolescentes no creen nuevas cuentas ni utilicen herramientas de red privada virtual (VPN) para volver a las redes sociales.

“Disponen de herramientas de inferencia de edad para poder impedirlo, y nos aseguraremos de comprobar que lo están haciendo”, afirmó.

Albanese reconoció que para algunos habría sido un “periodo difícil” cuando se impuso la prohibición y afirmó que se habían destinado 700 millones de dólares a la financiación de la salud mental de los jóvenes que encuentran difícil la transición.

Los próximos datos concretos sobre la prohibición se conocerán este mes, cuando eSafety presente una evaluación independiente de la misma, que incluirá una investigación con padres y jóvenes sobre sus experiencias. A partir de ahí, se medirán los resultados en materia de salud mental, las calificaciones de los exámenes y otros datos de la cohorte inicial.

Pero, dado que eso llevará meses o años, es demasiado pronto para decir si el experimento ha sido un éxito o un fracaso y quienes estén considerando seguir el ejemplo de Australia deberían actuar con cautela.