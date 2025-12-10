La CGT endurece la postura frente a la reforma laboral y va al Senado a definir un plan de acción con el bloque peronista

La cúpula de la CGT decidió activar todas las terminales de negociación para condicionar la reforma laboral de Javier Milei. La cúpula cegetista está enfocada en proteger los derechos colectivos de los sindicatos, específicamente el de la obligatoriedad de las cuotas solidarias, y presiona al Gobierno para que modifique el proyecto final. El jueves organizará una reunión del consejo directivo para definir un plan de acción. Pero antes se reunirá este miércoles en el Senado con la bancada peronista para delinear una estrategia legislativa.

El encuentro será a las 17 horas en el despacho del bloque de senadores del PJ ubicado en el segundo piso del Senado. Participarán los tres triunviros de la CGT, Octavio Arguello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, pero también gran parte de la comisión directiva de la central sindical. El objetivo es dar una demostración de fuerza.

“Es un proyecto de reforma totalmente regresivo que no genera ningún incentivo a incorporar nuevos trabajadores. Todo lo contrario. El problema de la Argentina no son los derechos de los trabajadores, sino la recesión económica que hay”, advirtió Jerónimo, titular del sindicato del Vidrio y uno de los co secretarios generales de la CGT, por la mañana en diálogo con El Destape.

El dirigente sindical no solo ratificó que Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, no había participado del último encuentro del Consejo de Mayo para no legitimar el proyecto de reforma laboral, sino que acusó al Gobierno de “mentir”. Unos minutos más tarde, sin embargo, Manuel Adorni volvió a afirmar, en conferencia de prensa, que la ausencia de Martínez se había debido a problemas de agenda.

La tensión del Gobierno con la CGT viene escalando hace semanas, pero explotó cuando llegó el borrador del proyecto de ley que, impulsado por Federico Sturzenegger, avanza contra la supervivencia de los sindicatos. El problema principal es el artículo que elimina la obligatoriedad de las cuotas solidarias, que son las que financian a los sindicatos. Pero no es el único. También hay conflicto por la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos y por la prelación del convenio por empresa respecto al convenio por actividad.

Los canales de comunicación continúan abiertos, y es por eso que el Gobierno no presentó aún el proyecto de ley final. El objetivo de Patricia Bullrich de comenzar el debate este jueves en la comisión de Trabajo del Senado tendrá que esperar: el Gobierno pretende llegar a un principio de acuerdo con la CGT antes. El primer paso lo dio esta mañana Adorni, cuando anunció que las reformas sindical quedarían para una “segunda ley”.

La CGT, sin embargo, continuará presionando hasta que vea el texto final. Ya mantuvo varios encuentros con gobernadores de Provincias Unidas, como Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), y ahora busca reunirse con el bloque Justicialista del Senado. Será la bancada peronista quien encabezará la resistencia al proyecto en el Congreso, y la CGT pretende diagramar un plan de acción.

Mientras tanto, continuará negociando.

MCM/CRM