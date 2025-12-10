Laura Sbdar ganó el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada

La autora, dramaturga y directora teatral Laura Sbdar fue distinguida con el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada 2025 por su novela Hasta que brille (Edhasa, 2025), en una ceremonia celebrada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

El galardón, creado en homenaje a la escritora mexicana Aura Estrada, premia cada dos años a jóvenes autoras -entre 18 y 35 años- de prosa literaria en español o en alguna lengua originaria de las Américas. El primer premio incluye un estímulo económico de 20.000 dólares, así como la posibilidad de participar en residencias de escritura internacionales.

El jurado integrado por los escritores Francisco Goldman, Gabriela Jáuregui, Brenda Lozano, Daniel Saldaña París y Gladyz Tzul Tzul destacó que el texto presentado exhibe “una fuerza poco común en su prosa, en la construcción de imágenes y en el desarrollo de personajes. Sbdar demuestra ser una autora inmensamente talentosa”.

Sbdar, columnista de elDiarioAR, es licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires (UBA), dramaturga formada en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y cursa un Máster en Escritura Creativa en la Universidad Tres de Febrero (UNTREF). Entre sus obras teatrales se encuentran La obra siamesa (premio de Dramaturgia Argentores - Sgae), Ametralladora, Vigilante, Un tiro cada uno, Turba (Premio “Germán Rozenmacher” de Nueva Dramaturgia) y Las suicidas, reunidas en el volumen Estos son los huesos (Rara Avis, 2022).