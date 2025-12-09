El Consejo de Mayo propone motosierra fiscal para las provincias y que cada escuela adopte su propio plan de estudios

El Gobierno presentó este mediodía las conclusiones del Consejo de Mayo en una conferencia encabezada por Manuel Adorni. Fue la primera vez que el jefe de Gabinete tomó formalmente la vocería del órgano multisectorial y lo hizo frente a casi todos sus integrantes sentados en primera fila: Federico Sturzenegger, Alfredo Cornejo, Carolina Losada, Cristian Ritondo y Martín Rappallini. La ausencia más notoria fue la de Gerardo Martínez, representante sindical dentro del Consejo, cuya silla quedó vacía. Adorni explicó que el dirigente de la UOCRA no había podido participar porque estaba “volviendo de un viaje desde Washington”.

La conferencia buscó ordenar y poner en escena un proceso que venía desbordado por negociaciones paralelas y tensiones internas. A diferencia de lo que se preveía inicialmente, el Gobierno decidió reservar para esta tarde el anuncio del capítulo más sensible: la reforma laboral, el corazón de la agenda, que será presentada cuando la Casa Rosada active el operativo para enviarla al Senado.

Adorni abrió la conferencia con un repaso del funcionamiento del Consejo: seis reuniones plenarias desde junio, la creación de mesas técnicas —particularmente en las áreas laboral y educativa— y la elaboración de un documento final que hoy empezó a hacerse público. “Lo que estamos haciendo es presentarle a la sociedad los puntos tratados y un apéndice con los proyectos de ley”, señaló.

El Consejo trató ocho de los diez puntos del Pacto de Mayo, dejando para más adelante los debates sobre coparticipación y reforma previsional. Adorni desglosó uno por uno los bloques trabajados. El primero, la inviolabilidad de la propiedad privada, propone que las expropiaciones se indemnicen al valor de mercado previo al anuncio y que los desalojos tengan efecto inmediato. También habilita la compra de inmuebles por parte de extranjeros sin restricciones adicionales.

El segundo eje apunta al equilibrio fiscal. Allí el Consejo propone una ley de compromiso nacional que limite la posibilidad de que una provincia tome deuda cuando tenga déficit fiscal primario, parte del plan del Gobierno para plantear la disciplina fiscal como condición estructural del sistema político. En educación, el tercer punto, Adorni planteó una reforma que otorga mayor autonomía a las provincias y, dentro de ellas, a cada institución: “Cada escuela va a tener la posibilidad de diseñar su plan de estudio”, afirmó, alineado con la visión libertaria de descentralización curricular.

La reforma monetaria apareció mencionada sin detalles, como marco conceptual del Pacto de Mayo, mientras que los capítulos vinculados al mercado laboral fueron expuestos con mayor precisión. Adorni anunció un régimen de incentivo a la formalización que incluirá la baja de cargas laborales por dos años, la promoción del empleo registrado y la reducción de cargas fiscales para pequeñas y medianas empresas. Sobre el punto de la llamada “modernización laboral” —cuyo contenido concreto se conocería esta tarde— destacó la eliminación de la ultraactividad, modificaciones al régimen de trabajo agrario y la derogación de “normas obsoletas”, entre ellas la ley de teletrabajo.

El último capítulo presentado fue el de la apertura comercial. Adorni afirmó que “Argentina es el país más cerrado del mundo” debido a su protección arancelaria y planteó que el país debe alinearse con los tratados internacionales adoptados por las economías más competitivas. Entre las medidas incluidas en este punto se encuentran la implementación plena de acuerdos ya vigentes y el avance en un tratado de cooperación en materia de patentes.

La conferencia terminó sin espacio para preguntas y con el mensaje político que la Casa Rosada buscaba fijar: el Consejo de Mayo cumplió su ciclo deliberativo y el Gobierno está listo para avanzar. Lo que no mostró el escenario fue la tensión evidente que dejó la silla vacía de Gerardo Martínez y el peso que la negociación con la CGT tendrá en las próximas horas.

PL/MC