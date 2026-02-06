Por qué febrero tiene 28 días y no 30 o 31 como el resto de los meses

El calendario que utilizamos hoy

en día es el resultado de siglos de ajustes y reformas, desarrolladas para que la medición del tiempo coincidiera con los ciclos de la Tierra alrededor del Sol. Cada mes tiene un número de días que responde a un equilibrio entre la observación astronómica y la tradición histórica. Entre todos ellos, febrero destaca por ser el más breve. Su extensión varía entre 28 y 29 días según el año, lo que lo convierte en un caso singular dentro del calendario. A lo largo de la historia, distintas culturas intentaron organizar el año de manera coherente, integrando tanto los ciclos solares como los lunares.

Este proceso implicó la creación y modificación de meses, la redistribución de días y la introducción de ajustes periódicos para mantener la precisión. Hoy, el calendario mantiene una estructura que permite un registro ordenado del tiempo, y los meses de enero a diciembre se reparten de forma regular, salvo febrero, que conserva su particularidad. Su brevedad recuerda la evolución histórica que llevó a la configuración actual del calendario y lo diferencia del resto de periodos anuales.

¿Por qué el mes de febrero tiene 28 días?

Los orígenes de la duración de febrero se encuentran en la organización del calendario romano, precursor del sistema que utilizamos actualmente. Antes de su establecimiento, la medición del tiempo no era uniforme entre las civilizaciones, y cada cultura empleaba métodos distintos para registrar los días y las estaciones. En Roma, el calendario primitivo se atribuye a Rómulo y comprendía únicamente diez meses, comenzando en marzo y finalizando en diciembre. Los meses de invierno no se contabilizaban, ya que la actividad agrícola y cotidiana se reducía durante el periodo frío. Así, el año tenía 304 días, mientras que los 61 restantes permanecían sin registrar.

Posteriormente, el rey Numa Pompilio, hacia el año 713 a.C., incorporó dos meses adicionales: enero y febrero, con el objetivo de estructurar el año de forma más coherente. Sin embargo, surgió un desafío: el año lunar de 354 días no coincidía con el ciclo solar de aproximadamente 365 días. Para acercarse a la duración solar, algunos meses se asignaron con 29 días y otros con 31, siguiendo la creencia romana de que los números pares eran desfavorables. Febrero quedó con 28 días para mantener el ajuste sin alterar los demás meses.

Más adelante, en el 46 a.C., Julio César promovió una reforma integral del calendario para solucionar los desajustes acumulados. Con la colaboración del astrónomo Sosígenes de Alejandría, se creó el calendario juliano, basado en el año solar, con 365 días repartidos en 12 meses y la inclusión de los años bisiestos para compensar la diferencia entre el año calendario y la duración real de la órbita terrestre.

Desde entonces, febrero conserva su particularidad: su extensión más corta refleja decisiones históricas y ajustes astronómicos que han perdurado a lo largo de los siglos. La configuración actual del calendario mantiene el equilibrio entre la tradición romana y la precisión solar, dejando al mes más breve del año como un recordatorio del origen antiguo de la medida del tiempo.