Shakira hizo vibrar a Vélez con un show inolvidable: “Lo que tengo con Argentina es una historia de amor”

Lunes feriado en Argentina, la ciudad de Buenos Aires en calma, pero el Estadio de Vélez Sarsfield fue una fiesta donde se juntaron miles de fanáticos de Shakira, producida por Fénix Entertainment, para vibrar desde muy temprano la despedida de la “Loba” con su “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

A las 19:30 el estadio estaba casi lleno para recibir a Ángela Torres, también artista de Fénix Entertainment, una de las voces jóvenes argentinas más populares del momento que, entre agradecida y emocionada, interpretó varios de los temas de su disco “No me olvides”.

A las 21:30, Shakira hizo su caminata por el medio del público, acompañada por un séquito de fanáticos y por los gritos ensordecedores del público que celebró su llegada. “La fuerte” fue el tema con el que abrió el show. “Lo que tengo con Argentina es una historia de amor”, aseguró para entregarse de lleno a un público eufórico.

Como ya es costumbre, Shakira comienza sus shows acompañada de cientos de fanáticos, influencers y famosos que la escoltan al escenario en cada país que visita. En esta oportunidad, la barranquillera estuvo acompañada por grandes figuras de Telefe y algunos fanáticos seleccionados desde la audiencia.

Entre las famosas que tuvieron la suerte de lucir el clásico traje plateado están; Pía Shaw, Kenny Palacios, Juariu, Vicky Xipolitakis, Meli Marzioni, Leando Saifir, Barby Franco, Nico Peralta, Belu y Emily Lucius.

Una pantalla nunca antes vista, que iba de una punta a la otra del estadio, sorprendió a los fans que no esperaban semejante despliegue. Además de un escenario que la llevaba por todas partes y desde donde junto a sus bailarines iba demostrando su energía inagotable por cada sector que recorría.

Siguió con “Girl Like Me” y “La intuición”, donde las fanáticas estallaron y lucieron sus pelucas violetas a tono con el videoclip del tema. “Estoy Aquí” hizo vibrar al público así como también “Inevitable”.

Para “Te felicito” hizo su show con un robot, tal como lo realizó en los recitales que ofreció en marzo en Buenos Aires, en el Campo Argentino de Polo.

Shakira no paró de bailar durante las más de dos horas que duró el show. “TQG” y “Don’t Bother” fueron parte del recital, que sin dudas tuvo su punto más emotivo con “Acróstico” y el video de la Loba protegiendo a sus cachorros, mientras sus hijos cantaban desde las pantallas con ella la canción que marcó la mudanza familiar tras su separación.

En esta noche inolvidable sonaron “Copa Vacía”, “La Bicicleta” y “La Tortura”. Sus movimientos enloquecieron al público con la interpretación de “Hips Don’t Lie”.“Chantaje”, “Monotonía”, “Soltera”, “Si te vas” y “Día Especial”, este último con Gustavo Cerati desde la pantalla y un mensaje de Shakira recordándolo como alguien que fue muy especial en su vida.

Le siguieron “Última”, con el elenco estable del Teatro Colón en el escenario, y hits como “Ojos así” y “Pies descalzos, sueños blancos”, para después darle lugar a temas más lentos y emotivos. “Antología” lo coreó todo Vélez y, para su show en la Argentina, agregó el tema pedido por el público, que fue “Día de enero”.

“La pared”, “Suerte” y “Waka waka” también fueron de la partida, para la llegada de un final épico con una loba gigante sobre el escenario. Los 10 mandamientos de las lobas hicieron aullar a todas las chicas del estadio y el show terminó bien arriba con “Loba” y “Shakira: BZRP Music Session Vol. 53”. Mientras brotaban por el aire fuegos artificiales, volaban dólares por el cielo porque, como dijo Shakira, y como viene demostrando desde hace varios años, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Este show fue el primero de los tres que tiene pautados en el Estadio Vélez Sarsfield, donde se presentará el 9 y el 11 de diciembre. Luego viajará a Córdoba para cantar en el Estadio Mario Alberto Kempes, los días 14 y 15 de diciembre. Estas presentaciones y las que viene realizando por el mundo convierten a Shakira en un fenómeno cultural, reafirmando su lugar como la artista femenina latina más importante de todos los tiempos y una de las cantantes más poderosas e influyentes.

Con información de NA.

