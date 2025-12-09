Empleo doméstico: oficializan el aumento de las escalas salariales y un bono para el final del año

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) oficializó el incremento del 2,7% correspondiente a noviembre y diciembre, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas.

La homologación del último incremento del año, se da luego de más de 15 días de haberse alcanzado el acuerdo paritario, mediante la Resolución 3/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La actualización salarial se repartirá en dos tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 1,4% en noviembre, sobre la remuneración de septiembre, cuando se aplicó el último incremento y del 1,3% en diciembre.

Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa. Además, se acordó el pago de bonos extraordinarios para noviembre y diciembre, que pasarán a ser remunerativos a partir de enero de 2026, con montos diferenciados que van desde $6.000 a $14.000 según la carga horaria semanal.

El aumento derivado de la negociación paritaria, entre las representaciones del sector trabajador, empleador y Público, no contempló suba para octubre, ya que se la última actualización del 6,5% se había distribuido entre julio, agosto y septiembre.

Los montos del bono según carga horaria

Personal con más de 16 horas semanales:

Noviembre y diciembre $14.000

Personal con 12 y 16 horas semanales:

Noviembre y diciembre: $9.000

Personal con hasta 12 horas semanales:

Noviembre y diciembre $6.000

Cómo quedan los salarios con la suba en noviembre

Supervisores con retiro : $3.734,78 la hora y $465.904,33 el mes trabajado

: $3.734,78 la hora y $465.904,33 el mes trabajado Supervisores sin retiro : $4.090,52 la hora y $518.965,42 el mes

: $4.090,52 la hora y $518.965,42 el mes Personal para tareas específicas con retiro : $3.535,82 la hora y $432.851,44 el mes

: $3.535,82 la hora y $432.851,44 el mes Personal para tareas específicas sin retiro : $3.876,43 la hora y $481.837,15 el mes

: $3.876,43 la hora y $481.837,15 el mes Caseros : $3.340,11 la hora y $422.316,42 el mes

: $3.340,11 la hora y $422.316,42 el mes Asistencia y cuidado de personas con retiro : $3.340,11 la hora y $422.316,42 el mes

: $3.340,11 la hora y $422.316,42 el mes Asistencia y cuidado de personas sin retiro : $3.734,78 la hora y $470.627,41 el mes

: $3.734,78 la hora y $470.627,41 el mes Personal para tareas generales con retiro : $3.095,73 la hora y $379.784,94 el mes

: $3.095,73 la hora y $379.784,94 el mes Personal para tareas generales sin retiro: $3.340,11 la hora y $422.316,42 el mes

Cómo quedan los salarios con la suba en diciembre