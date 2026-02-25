Cuba mató a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EE.UU. en sus aguas territoriales

Cuba abatió a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EE.UU. que había entrado en sus aguas territoriales. Así lo comunicó el Ministerio del Interior cubano, en una nota en la que explica que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el tiroteo, así como “el comandante de la embarcación cubana”.

Según la comunicación del Gobierno cubano, “en horas de la mañana de este 25 de febrero de 2026, se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH, que se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara”.

“Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco combatientes, para su identificación”, prosigue la nota, “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado”.

El comunicado continúa: “Como consecuencia del enfrentamiento, por la parte foránea cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica. Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región. Prosiguen las investigaciones por las autoridades competentes para el total esclarecimiento de los hechos”.

Este episodio se produce en medio de la asfixia a la que la Administración Trump está sometiendo al pueblo cubano, con amenazas a los países que suministren petróleo a la isla, lo que está abocando a una situación de crisis humanitaria extrema.

Antecedentes

En los últimos años se reportaron varios incidentes de este tipo, informa Efe, dos de ellos del año 2022. En un caso, una lancha rápida proveniente de EE.UU. disparó contra fuerzas de guardafronteras cubanas cerca de Villa Clara y provocaron heridas a un oficial cubano. El otro suceso, se produjo en Bahía Honda (oeste) cuando una lancha procedente de EE.UU. chocó con una patrullera del Ministerio del Interior y el resultado fue el hundimiento de la primera y la muerte de varios de sus tripulantes.

Las autoridades de la isla reportan con frecuencia el hallazgo de lanchas rápidas abandonadas o capturadas en la costa norte (Ciego de Ávila, Villa Clara, La Habana) usadas habitualmente para recoger a potenciales migrantes, señalando estas acciones como “violaciones territoriales y tráfico humano”, informa Efe.

Marco Rubio con líderes caribeños

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunió este miércoles con los líderes del Caribe para mantener conversaciones sobre las políticas de la Administración Trump en América Latina.

Rubio se dirigió a los líderes del bloque de la Comunidad del Caribe, integrado por 15 naciones, a puerta cerrada en el país de San Cristóbal y Nieves antes de comenzar una serie de reuniones individuales, entre las que se incluyen los primeros ministros de San Cristóbal, Trinidad y Tobago, y otros.

Debatirán cuestiones en una región que el presidente de EE.UU. convirtió en objetivo dentro de su reivindicación de la doctrina Monroe para garantizar el dominio de Washington en la región.