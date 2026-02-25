Una guerra anunciada: cómo la CIA supo que Putin iba a invadir Ucrania y por qué nadie les creyó

Dos semanas para la invasión
A mediados de febrero, las embajadas británica, estadounidense y algunas otras habían evacuado Kiev, destruyendo antes de marcharse material clasificado y equipos de comunicación cifrada que no podían caer en manos rusas. La estación de la CIA se retiró a una base secreta en el oeste de Ucrania, dejando unos cuantos misiles antitanque portátiles en la sede de la SBU como regalo de despedida al salir de la ciudad. En Londres, el personal clave del Ministerio de Defensa se trasladó a hoteles cercanos al edificio del Ministerio, para poder estar en el trabajo en cuestión de minutos cuando llegara el momento.
Muchos países europeos habían reducido su presencia en Kiev a un equipo mínimo y habían elaborado planes de evacuación ante la posibilidad de una invasión. Sin embargo, Macron y Scholz seguían creyendo que se podía convencer a Putin de que no atacara y ambos viajaron a Moscú en febrero para defender la vía diplomática. Tras seis horas de conversaciones en el Kremlin, Macron anunció con orgullo que había “obtenido la garantía” de Putin de que no habría una escalada.
Los estadounidenses seguían interpretando las señales de Moscú de forma muy diferente. En la última conversación telefónica de Biden con Putin, el 12 de febrero, encontró al líder ruso inflexible, decidido y totalmente desinteresado en cualquier oferta de negociación. Cuando colgó el teléfono, Biden les dijo a sus asesores que era hora de prepararse para lo peor. La guerra era inevitable y la invasión podía producirse en cualquier momento.
En las llamadas entre Biden y Zelenski, el tono a veces se tensaba cuando el presidente estadounidense afirmaba sin rodeos que los rusos iban a invadir Kiev. Frustrado por no conseguir que Zelenski y su equipo lo escucharan, Sullivan decidió que había que centrarse en las agencias de inteligencia y el ejército ucraniano con la esperanza de que ellos dieran la voz de alarma desde abajo.
“En cada reunión, me decían que estaban convencidos de que iba a suceder”, afirmó un funcionario de inteligencia ucraniano destinado en Washington al relatar numerosos encuentros con sus homólogos de la CIA. “Cuando les miraba a los ojos, veía que no había ninguna duda. Y cada vez me preguntaban: '¿A dónde vas a llevar al presidente? ¿Cuál es el plan B?'”. Él les respondió que no había plan B.
Un general de la HUR, la agencia de inteligencia militar de Ucrania, explicó que en enero, cuando faltaban seis semanas para la invasión, un grupo reducido de oficiales comenzó a elaborar discretamente planes de contingencia, impulsados por las advertencias de Estados Unidos y la información que había recabado la agencia. Con el pretexto de un ejercicio de entrenamiento que supuestamente iba a durar un mes, alquilaron varias casas francas en los alrededores de Kiev y sacaron grandes cantidades de dinero en efectivo. Al cabo de un mes, a mediados de febrero, la guerra aún no había comenzado, por lo que decidieron prolongar el “entrenamiento” un mes más.
El comandante en jefe del ejército, Valerii Zaluzhni, estaba frustrado porque Zelenski se negaba a instaurar la ley marcial, lo que le habría permitido desplegar soldados y preparar planes de batalla. “Estás a punto de pelear contra Mike Tyson y la única pelea que has tenido antes es una pelea de almohadas con tu hermano pequeño. Es una oportunidad única en la vida y tienes que estar preparado”, recordó.
Sin autorización oficial, Zaluzhni hizo lo poco que pudo para prepararse. A mediados de enero, él y su esposa se mudaron de su departamento en la planta baja a su residencia oficial dentro del complejo del Estado Mayor, por razones de seguridad y para poder trabajar más horas. En febrero, según recordó otro general, se llevaron a cabo simulacros entre los altos mandos del ejército para planificar diversos escenarios de invasión. Entre ellos se incluía un ataque a Kiev e incluso una situación peor que la que finalmente se produjo, en la que los rusos se apoderaban de un corredor a lo largo de la frontera occidental de Ucrania para impedir la llegada de suministros de los aliados. Pero sin la autorización de las altas esferas, estos planes se quedaron en papel mojado; cualquier movimiento importante de soldados era ilegal y difícil de disimular.
En la segunda semana de febrero, la agencia de guardia fronteriza de Ucrania interceptó una nueva prueba que debería haber sido decisiva: las comunicaciones del comandante de una unidad chechena estacionada en Bielorrusia con Ramzan Kadyrov, el líder de Chechenia instalado por el Kremlin. El comandante informó a Kadyrov de que sus hombres estaban en posición y que pronto estarían en Kiev. Según una fuente bien informada, se le mostró la grabación a Zelenski, pero este no quedó convencido. En las reuniones del Consejo de Seguridad, la narrativa predominante seguía siendo que era poco probable una invasión a gran escala y que el despliegue masivo de soldados tenía como objetivo ejercer presión económica y política sobre Ucrania.
“Muchos de nosotros estábamos inquietos, pero supongo que todos decidimos que lo más seguro era estar de acuerdo con el presidente”, señaló un alto funcionario.
Cuando salí del Despacho Oval, tuve la sensación de que Biden se estaba despidiendo, tanto de mí como del pueblo de Ucrania
Dmytro Kuleba
— ministro de Exteriores de Ucrania
Varias fuentes ucranianas afirmaron que creían que Zelenski estaba convencido de que una invasión a gran escala era impensable porque así se lo había hecho creer Andriy Yermak, su jefe de gabinete y confidente más cercano. Yermak creía que Rusia operaba en la zona gris y la parte más oculta de la guerra híbrida, y que no se lanzaría a una invasión a gran escala que rompería irrevocablemente las relaciones con Occidente.
Yermak, que no quiso dar su versión, era uno de los pocos funcionarios ucranianos que mantenía un contacto regular con sus homólogos rusos. Hablaba a menudo con el jefe de gabinete adjunto de Putin, Dmitry Kozak, como parte de las negociaciones sobre la región de Donbás, estancadas desde hacía mucho tiempo.
Si Kozak trató de tranquilizar a Yermak asegurándole que el temor a una invasión era absurdo, lo más probable es que lo hiciera porque él mismo no tenía conocimiento de los planes reales. Según la CIA, solo un grupo muy reducido de altos cargos —y casi todos del ámbito militar o de seguridad— conocía los detalles de la decisión de Putin hasta una fase muy avanzada. Según dos fuentes rusas bien informadas, Kozak habría sido mantenido al margen, al igual que el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y el veterano portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Incluso una semana antes de la invasión, la mayoría de la élite rusa seguía sin tener ni idea de lo que se avecinaba. “Recibí una llamada de alguien de alto rango del Kremlin que me dijo: 'Hay muchos militares alrededor de Putin, el ambiente es tenso y algo está pasando, pero no sabemos qué'”, afirmó un experto.
21 de febrero de 2022
Tres días para la invasión
El plan empezó a vislumbrarse el 21 de febrero, cuando Putin
reunió a su Consejo de Seguridad en uno de los grandes salones de mármol del Kremlin. Se sentó solo en un escritorio con los miembros sentados al otro lado de la sala; con una incómoda distancia con el presidente. Putin les ordenó, uno por uno, que subieran al estrado para ofrecer su apoyo. Aparentemente, el consejo debatía si reconocer formalmente como Estados independientes las “repúblicas populares” de Donetsk y Lugansk, que Rusia ocupaba de facto desde 2014. Pero el mensaje implícito era claro. Se trataba de un comité de guerra.
Muchos de los miembros de la élite parecían atónitos cuando Putin les pidió que dieran su consentimiento. Sergei Naryshkin, jefe de inteligencia exterior, parecía aterrorizado y se equivocó al hablar, tartamudeando una respuesta confusa que provocó una risa despectiva de Putin antes de que finalmente se llegara a un acuerdo.
Una fuente rusa afirmó que el ambiente de la reunión recordaba a los relatos históricos sobre la atmósfera que se vivía en el Kremlin en la primavera de 1941, cuando los jefes de inteligencia de Stalin intentaron advertir al líder de que la Alemania nazi estaba a punto de invadir la Unión Soviética, pero temían presionar demasiado dada la firme convicción del líder de que eso no sucedería. “Naryshkin tenía información sobre Ucrania que no coincidía con lo que decían todos los demás”, contó la fuente: “Pero es débil e indeciso, y Putin quería asegurarse de que todos parecieran formar parte de esta decisión. Por eso se produjo esa escena”.
Fuera de cámara, hubo otra interacción sorprendente. Kozak, el hombre de confianza de Putin en Ucrania, tenía fama en Washington de ser un radical, pero en privado le horrorizaba la idea de una invasión. Según una persona de su círculo, solo fue plenamente consciente de lo que iba a suceder el día de la reunión en el Kremlin.
Kozak, que conocía a Putin desde hacía décadas, fue la única persona en la sala con el valor suficiente para alzar la voz. Con un argumento más estratégico que moral, le dijo al presidente que invadir Ucrania sería un desastre, aunque, como la mayoría de la élite, aún no sabía si el plan de Putin era una acción militar limitada en Donbás o una guerra a gran escala. Según una fuente, tras la reunión, siguió discutiendo con Putin en la gran sala, a puerta cerrada.
Los millones de rusos que lo vieron por televisión no pudieron ver qué ocurría en privado. En cambio, oyeron a Putin preguntar: “¿Hay algún otro punto de vista u opinión especial sobre este asunto?”.
La pregunta fue recibida con silencio.
22 de febrero de 2022
Dos días para la invasión
El 22 de febrero, al día siguiente de la teatral actuación de Putin, el Consejo de Seguridad de Ucrania se reunió en Kiev. Mientras los peces gordos se reunían fuera de la sala antes de la reunión, Zaluzhni intentó recabar apoyos para la introducción de la ley marcial, lo que finalmente le permitiría comenzar a desplegar soldados. En la sala, contó con el apoyo de Reznikov, el ministro de Defensa. Pero Zelenski seguía preocupado por hacer cualquier movimiento que pudiera sembrar el pánico, y el consejo rechazó la ley marcial, votando a favor de la medida menos drástica de declarar el estado de emergencia.
Unas horas más tarde, el secretario del Consejo de Seguridad, Oleksiy Danilov, entregó a Zelenski una carpeta roja con un informe clasificado que advertía de una “amenaza física directa” contra el presidente. En otras palabras, existían indicios de que equipos de asesinos podrían estar en camino. Zelenski no mostró alarma en público, aunque todo apunta a que la información le afectó profundamente.
Hasta el último momento asumimos que la guerra no iba a durar mucho. Pensábamos que el ejército ruso avanzaría hasta las afueras de Kiev con rapidez y que, llegado ese punto, darían la operación por concluida: “Objetivo cumplido; se pueden ocupar del resto, gracias por su atención
Alto cargo de la inteligencia de defensa británica
Al día siguiente, en una reunión de tono grave con los presidentes de Polonia y Lituania en el palacio Mariinski de Kiev, les confesó que aquella podría ser la última vez que lo vieran con vida. En cuanto concluyó el encuentro, los servicios de inteligencia polacos evacuaron con rapidez a los dos mandatarios hacia el oeste, en una caravana que abandonó la capital a toda velocidad.
Bartosz Cichocki, embajador de Polonia en Ucrania, permaneció en Kiev y, un par de horas más tarde, fue convocado a la embajada para recibir un telegrama clasificado de Varsovia. Era un texto breve de un solo párrafo en el que se afirmaba que la invasión comenzaría esa noche. En las dos últimas semanas, los polacos habían revisado su escepticismo respecto a la invasión, basándose en parte en nueva información de las agencias de inteligencia sobre los soldados rusos estacionados en Bielorrusia. Ahora había una confirmación definitiva de que el ataque se avecinaba. Fue uno de los últimos telegramas de este tipo que recibió la embajada; más tarde, las paredes temblarían durante varias horas cuando uno de los agentes de inteligencia polacos que aún permanecía en Kiev destrozó el equipo de encriptación con un pesado mazo para impedir que cayera en manos rusas.
Tras leer el telegrama varias veces, Cichocki salió a tomar el aire. Vio a los habitantes de Kiev ocupándose de sus asuntos en una tarde de invierno, una escena sorprendentemente normal teniendo en cuenta lo que ahora sabía. Algunos transeúntes observaban la cartelera de un teatro al otro lado de la calle, y una parte de él quería correr y gritarles que la guerra se avecinaba y que no habría más representaciones. En cambio, regresó a casa en silencio, con la cabeza llena de pensamientos sobre cómo estaba a punto de cambiar el mundo.
20:50 h, 23 de febrero de 2022
Ocho horas para la invasión
Si Varsovia estaba ahora de acuerdo con Londres y Washington, París y Berlín seguían dudando incluso en los últimos momentos. Los análisis de inteligencia de ambos países aceptaron que era posible algún tipo de acción militar, pero seguían rechazando la idea de una invasión a gran escala dirigida contra Kiev. El embajador francés no se enteró de eso hasta que lo despertó en su departamento de un rascacielos el sonido de los misiles rusos.
Aún más reveladora es la historia de Bruno Kahl, jefe del servicio de inteligencia exterior alemán BND. Cuando su avión aterrizó en Kiev, a última hora de la tarde del 23 de febrero, las agencias de espionaje estadounidenses, británicas y polacas ya habían determinado que se habían dado órdenes de ataque de Rusia. Incluso circulaban mensajes de pánico sobre la inminente invasión entre los periodistas extranjeros en Ucrania, alertados por sus fuentes de inteligencia. Pero Kahl o bien ignoró esta información o bien no se inmutó por ella. Poco después de que Kahl llegó al lujoso hotel de Kiev donde se alojaba, el embajador alemán en Ucrania recibió la orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de Berlín de evacuar inmediatamente vía terrestre a todo el personal diplomático que quedaba en Kiev. Según el Ministerio, la amenaza era demasiado urgente como para esperar hasta la mañana siguiente.
Aun así, el jefe de los servicios secretos alemanes rechazó la invitación de unirse al convoy diplomático de medianoche, alegando que tenía reuniones importantes al día siguiente. Como era de esperar, esas reuniones nunca se celebraron. En cambio, Kahl tuvo que ser sacado de Kiev el día de la invasión con la ayuda de los servicios de inteligencia polacos a través de carreteras colapsadas por los ucranianos que huían.
En el cuartel general del ejército ucraniano, la noche previa al ataque, Zaluzhni y los generales que formaban parte de su círculo de confianza intentaron activar algunas medidas de última hora. Se desplegaron minas en el lecho del mar Negro para dificultar un posible desembarco en Odesa y se ordenó a determinadas unidades que se reposicionaran en puntos más estratégicos.
“Todo esto estaba formalmente prohibido. Si la invasión no se hubiera producido, podríamos haber sido procesados por haberlo hecho. Pero la mayoría de los comandantes asumieron que no teníamos alternativa y siguieron adelante”, explicó un general.
La agencia de inteligencia militar de Ucrania, HUR, también continuó con sus discretos preparativos. El 18 de febrero, su jefe, Kyrylo Budanov, recibió un informe de tres horas de duración de un funcionario occidental que le expuso en detalle los planes rusos para tomar el aeródromo de Hostomel. La información ayudó a establecer algunos planes defensivos de última hora, aunque la victoria ucraniana en Hostomel en los primeros días de la guerra fue caótica y reñida.
En vísperas de la invasión, Budanov se reunió con Denys Kireev, un banquero ucraniano con contactos en las altas esferas de la élite rusa, que unos meses antes había acordado proporcionar a la HUR la información que obtenía de sus contactos en Rusia. Kireev le comunicó a Budanov que se había tomado la decisión de invadir y le proporcionó información sobre el momento y el vector del ataque ruso; la dirección, la trayectoria y el punto de penetración de la fuerza atacante. (El SBU creía que Kireev era un agente triple que, en última instancia, trabajaba para Moscú, y fue abatido a tiros cuando el SBU intentó detenerlo unos días después de la invasión).
En cuanto a Zelenski, su reflexión ante los presidentes de Polonia y Lituania de que quizá no volvieran a verlo con vida sugería que, en el último momento, había aceptado la gravedad de lo que se avecinaba. Más tarde ese mismo día, intentó llamar a Putin, pero su llamada fue rechazada. En su lugar, grabó un mensaje de vídeo dirigido a los ciudadanos rusos, en el que les pedía que impidieran que sus líderes iniciaran una guerra. También les dijo: “Si atacan, verán nuestras caras. No nuestras espaldas, sino nuestras caras”. Era un cambio total de tono con respecto a sus mensajes anteriores.
Sin embargo, Zelenski y su esposa, Olena, se acostaron como de costumbre esa noche, según ella misma contó. La pareja ni siquiera preparó una valija de emergencia, algo que hicieron apresuradamente al día siguiente, con el ruido de las explosiones en la distancia, mientras evacuaba a un lugar desconocido con sus dos hijos y en medio de la amenaza de ser asesinados. La invasión también tomó por sorpresa a la mayor parte del gabinete ucraniano, incluido Reznikov, el ministro de Defensa. Se acostó con la alarma puesta a las 6 de la mañana: tenía que tomar un avión militar para ir a la línea de contacto en Donbás con los ministros de Asuntos Exteriores del Báltico, una muestra de desafío ante la creciente amenaza. En cambio, Zaluzhni lo despertó a las 4 de la madrugada para comunicarle que la guerra estaba a punto de comenzar.
Un funcionario ucraniano que sabía lo que se avecinaba era el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba. Había viajado a Washington para asistir a unas reuniones el 22 de febrero y los funcionarios de inteligencia le mostraron los lugares exactos donde los tanques rusos calentaban sus motores y esperaban para cruzar la frontera. Después, lo llevaron a una reunión no programada con Biden. Recordó que la sombría conversación le pareció una “conversación entre médico y paciente”. El diagnóstico era terminal.
“Cuando salí del Despacho Oval, tuve la sensación de que Biden se estaba despidiendo, tanto de mí como del pueblo de Ucrania”, explicó Kuleba.
04:50 h, 24 de febrero de 2022
La invasión
Putin
anunció el inicio de una “operación militar especial” a las 4.50 de la madrugada, hora de Kiev, del 24 de febrero. Minutos después, Rusia lanzó una serie de ataques con misiles contra objetivos alrededor de la capital. Antes del amanecer, Zelenski llegó al complejo presidencial de la calle Bankova, donde su primera llamada telefónica al extranjero fue con Boris Johnson. “Quiero pedirte, Boris, como amigo de mi país. Llámale (a Putin) directamente y dile que detenga la guerra”, le dijo Zelenski a Johnson con voz ronca. Más tarde hubo más llamadas, a París y Washington, y una reunión con funcionarios de seguridad. Finalmente, se implementó la ley marcial en una sesión parlamentaria convocada apresuradamente.
A medida que avanzó la mañana, Zelenski recuperó la compostura, y la desorientación se convirtió en determinación e ira. Durante una reunión con líderes políticos, su equipo de seguridad irrumpió en la sala y lo sacó a toda prisa: había información sobre ataques aéreos contra la oficina presidencial, dijeron, y posiblemente escuadrones de asesinato en las proximidades. Reapareció más tarde, cuando ya había comenzado la transición de político conmocionado en traje a líder en tiempo de guerra con uniforme militar.
Casi al mismo tiempo que Zelenski se cambiaba de ropa en Kiev, Putin recibió al primer ministro pakistaní, Imran Khan, en el Kremlin. La visita fue planeada con meses de antelación y Khan aterrizó en Moscú justo cuando los tanques rusos cruzaron la frontera con Ucrania. Sorprendentemente, Putin mantuvo la cita. En un día trascendental que cambió el curso de la historia europea, mientras los miembros de su élite, conmocionados, intercambiaban mensajes de texto horrorizados, él pasó más de dos horas con Khan discutiendo los detalles de las relaciones bilaterales entre Moscú e Islamabad.
Putin se mostró “tranquilo” durante las conversaciones, según una fuente cercana a Khan. Después, invitó a Khan a quedarse para un lujoso almuerzo no programado en el Kremlin. En un momento dado, el primer ministro pakistaní le preguntó por el tema tabú: la guerra que Putin había desatado unas horas antes. “No te preocupes por eso”, le dijo Putin: “Terminará en unas semanas”.
Consecuencias
Cuatro años después, la guerra continúa. Se estima que han muerto 400.000 soldados rusos a cambio de controlar un 13% más del territorio de Ucrania que a principios de 2022.
Para las agencias de inteligencia británicas y estadounidenses, el espantoso y sangriento ataque de Putin a Ucrania fue un momento redentor. Durante meses, estuvo profundamente involucrados en los planes de guerra que Putin había mantenido en secreto incluso para la mayoría de su propia élite, y veinte años después del fracaso de Irak, se había demostrado que tenían razón frente al escepticismo generalizado.
Según funcionarios estadounidenses, después de que se confirmó que la información de inteligencia en torno a la invasión era veraz, muchos servicios asociados desarrollaron un nuevo respeto por la CIA y otras agencias estadounidenses y se interesaron en una cooperación más estrecha. (No está claro si esos deseos sobrevivieron a la presidencia de Trump).
Más allá de lo que acertaran en sus previsiones, Londres y Washington cometieron el mismo error que Putin: subestimaron la capacidad de resistencia de Ucrania y sobrestimaron la fuerza real del ejército ruso. En los análisis previos se daba por hecho que, una vez comenzada la invasión, la prioridad sería organizar y apoyar una insurgencia contra las fuerzas de ocupación, mientras el Gobierno ucraniano operaba desde el exilio o mantenía el control de una franja reducida en el oeste del país.
“Hasta el último momento asumimos que la guerra no iba a durar mucho”, explicó un alto cargo de la inteligencia de defensa británica. “Pensábamos que el ejército ruso avanzaría hasta las afueras de Kiev con rapidez y que, llegado ese punto, darían la operación por concluida: objetivo cumplido; se pueden ocupar del resto, gracias por su atención”.
Los estadounidenses tenían una opinión similar. “Pensábamos que los rusos serían más eficaces al principio, que tomarían Kiev en un par de semanas y que luego los ucranianos se reagruparían”, afirmó Haines.
Los servicios europeos, que se equivocaron tan estrepitosamente sobre la posibilidad de la invasión, utilizaron esta discrepancia como explicación: “No creíamos que fuera a suceder, porque pensábamos que la idea de que pudieran entrar en Kiev y simplemente instalar un gobierno títere era completamente descabellada”, afirmó un funcionario de inteligencia europeo: “Al final, resultó ser completamente descabellada”.
Parte del problema para los británicos y los estadounidenses fue que, aunque se tenía un gran conocimiento de la planificación, se confió demasiado en las propias estimaciones de Rusia sobre la capacidad de sus fuerzas. “El sistema les anima a hacer que las cosas parezcan mejores de lo que son”, afirmó un funcionario de inteligencia estadounidense. “No teníamos a ningún general ruso en nómina que pudiera decir: 'No he escrito un informe honesto en toda mi carrera'”.
El reducido círculo de planificación de Putin también influyó, ya que creó un plan desesperadamente arrogante que no había sido sometido a una crítica rigurosa por parte de profesionales de la inteligencia versados en la realidad ucraniana. El ejército ruso entró en Ucrania esperando una operación quirúrgica de cambio de régimen con poca resistencia, en lugar de las encarnizadas batallas que les esperaban. Moscú no se molestó en llevar a cabo muchas de las acciones que los analistas militares occidentales habían supuesto que acompañarían a la invasión, como la destrucción de las redes eléctricas y de comunicaciones de Ucrania. El ejército ruso asumió que controlaría la mayor parte del país en cuestión de días, por lo que decidió facilitar la ocupación posterior manteniendo intacta la infraestructura. En cambio, las redes móviles operativas y el suministro eléctrico disponible resultaron cruciales para la coordinación apresurada de las fuerzas de defensa ucranianas.
“Por un lado, sobrestimamos el rendimiento militar ruso y, del otro, subestimamos al ejército ucraniano”, afirma Michael Kofman, analista del Carnegie Endowment en Washington. “Los rusos no ejecutaron la operación ni remotamente como muchos anticipaban, ni de una manera que tuviera sentido”.
La postura desafiante de Zelenski en los días posteriores a la invasión fue otro factor inesperado. Washington, al igual que Moscú, dio por sentado que sería asesinado o huiría tan pronto como comenzaran a volar los misiles. Biden lo instó a abandonar la capital, o incluso el país, para garantizar su seguridad. Pero Zelenski se quedó, y su inspiradora actuación como líder en tiempos de guerra durante las cruciales primeras semanas de la invasión ayudó a unir a la sociedad ucraniana en su lucha contra los invasores. También enterró las preguntas sobre su abyecto fracaso a la hora de prestar atención a las advertencias de Estados Unidos durante la escalada.
Desde entonces, Ucrania está en guerra, con poco tiempo o ganas de retomar el debate sobre si se debería haber hecho más para preparar a la población con antelación. pero este debate puede resurgir, especialmente si en unas futuras elecciones se enfrentan Zelenski y Zaluzhni, excomandante del ejército y actual embajador en Londres, que presionó para que se tomaran más medidas, pero no fue escuchado. Zaluzhni afirmó que la incapacidad de prepararse adecuadamente le costó muy caro a Ucrania al comienzo de la invasión. “Se debería haber declarado la ley marcial en enero, o en febrero como muy tarde”, lamentó.
Otros sugieren que la negativa de Zelenski a dar la voz de alarma, aunque no fuera de forma deliberada, podría ser lo que salvó a Ucrania. “Si hubiera empezado a hablar de una guerra inminente, si hubiera dicho a todo el mundo que se preparara, la sociedad habría entrado en pánico y millones de personas habrían huido del país”, señaló un general del HUR: “Lo más probable es que el país hubiera caído”.
Lecciones aprendidas
Para los servicios europeos que no previeron la invasión, se produjo un periodo de reflexión. Un oficial de inteligencia europeo afirmó que estaban furiosos por el fracaso y que habían presionado internamente para que se investigara qué se podría haber hecho mejor. “La razón de ser de un servicio de inteligencia es predecir cuándo se producirá la próxima guerra”, afirmó el oficial. “Y hemos fracasado estrepitosamente”.
Huw Dylan, historiador especializado en inteligencia del King's College de Londres, afirmó que existe una larga tradición de analistas de inteligencia reacios a predecir que los acontecimientos futuros supondrán una ruptura drástica con el pasado. La gente no podía imaginar cómo sería una gran guerra terrestre europea en el siglo XXI, por lo que asumieron que era poco probable que ocurriera. Además, el escepticismo suele ser la opción más segura. “Si predices algo que tiene implicaciones enormes, tienes que dar más explicaciones si te equivocas”, subrayó.
El fracaso de Ucrania empezó a cambiar esta mentalidad. Como indicó un funcionario alemán: “Lo principal que aprendimos de todo esto es que tenemos que trabajar con los peores escenarios mucho más de lo que lo hacíamos antes”.
Ahora que el mundo entró en una nueva era de incertidumbre, hay más escenarios catastróficos que considerar. Las recientes maniobras militares europeas se centaron en cómo mantener el orden tras ataques masivos contra las infraestructuras eléctricas y de comunicaciones que provocan disturbios civiles. Por primera vez en un siglo, Canadá
está modelando posibles respuestas a una invasión estadounidense.
Para muchos, la lección clave en materia de inteligencia que se extrae de la invasión de Ucrania es: no hay que descartar nada solo porque antes pudiera parecer imposible.
Traducción de Emma Reverter
