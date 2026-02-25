Una guerra anunciada: cómo la CIA supo que Putin iba a invadir Ucrania y por qué nadie les creyó

La llamada telefónica

William Burns viajó por medio mundo para hablar con Vladímir Putin, pero finalmente tuvo que conformarse con una llamada telefónica. Era noviembre de 2021 y en las semanas anteriores las agencias de inteligencia estadounidenses habían estado captando señales de que Putin podría estar planeando invadir Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió a Burns, el director de la CIA, a hablar con Putin para advertirle de que las consecuencias económicas y políticas de una invasión serían desastrosas.

15 años antes, cuando Burns era embajador de Estados Unidos en Moscú, Putin era relativamente accesible. Los años transcurridos desde entonces habían concentrado el poder del líder ruso y profundizado su paranoia. Desde la pandemia del coronavirus, pocos habían tenido la oportunidad de reunirse con él en persona. Burns y su delegación supieron que Putin se había recluido en su lujosa residencia de la costa del mar Negro y que solo sería posible contactar con él por teléfono.

A tal efecto, se preparó una línea segura en una oficina del edificio de la administración presidencial en la Plaza Vieja de Moscú, y la voz familiar de Putin se escuchó a través del auricular. Burns expuso la creencia de Estados Unidos de que Rusia se estaba preparando para invadir Ucrania, pero Putin lo ignoró y se centró en sus propios argumentos. Según dijo, sus agencias de inteligencia le habían informado de que había un buque de guerra estadounidense acechando en el horizonte del mar Negro, equipado con misiles que podían alcanzar su ubicación en solo unos minutos. Sugirió que eso era una prueba de la vulnerabilidad estratégica de Rusia en un mundo unipolar dominado por Estados Unidos.

A Burns, tanto la conversación telefónica como los tres encuentros tensos y directos con los principales responsables de seguridad de Putin le resultaron profundamente inquietantes. Abandonó Moscú mucho más preocupado por la posibilidad de una guerra que antes del viaje y trasladó esa impresión al presidente.

“Biden solía hacer preguntas que se contestaban con un 'sí' o un 'no', y cuando volví, me preguntó si creía que Putin iba a hacerlo (invadir Ucrania)”, recuerda Burns. “Le dije: 'Sí'”.

Tres meses y medio después, en febrero, Putin ordenó a su ejército entrar en Ucrania, en la vulneración más flagrante del orden de seguridad europeo desde la Segunda Guerra Mundial. La historia de cómo las agencias de inteligencia lograron recabar información aquellos meses —cómo Washington y Londres lograron obtener una visión tan detallada y precisa de los planes de guerra del Kremlin, y por qué los servicios de inteligencia de otros países no les dieron crédito— nunca se contó en su totalidad.

Este reportaje se basa en entrevistas realizadas durante el último año a más de cien expertos en inteligencia, militares, diplomáticos y políticos de Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Europa. Muchos hablaron con The Guardian sin revelar su identidad para poder compartir información que sigue siendo delicada o clasificada. A las personas que se cita con su nombre se les identifica por el cargo que ocupaban en el momento de la invasión hace cuatro años.

Es la historia de un espectacular éxito de los servicios de inteligencia, pero también de varios fracasos. En primer lugar, para la CIA y el MI6, que acertaron en el escenario de la invasión, pero no lograron predecir con exactitud el resultado, al dar por sentado que la rápida toma del poder por parte de Rusia era un hecho consumado. Más profundamente, para los servicios europeos, que se negaron a creer que una guerra a gran escala en Europa fuera posible en el siglo XXI. Recordaban el dudoso caso de inteligencia presentado para justificar la invasión de Irak dos décadas antes, y se mostraban recelosos de confiar en los estadounidenses en lo que parecía una predicción algo fantasiosa.

Lo más relevante es que el Gobierno ucraniano no estaba en absoluto preparado para el ataque inminente, y el presidente Volodímir Zelenski ignoró durante meses las advertencias cada vez más urgentes de los estadounidenses, por considerar que eran alarmistas. Tampoco escuchó a su propia élite militar y a su agencia de inteligencia cuando más tarde le lanzaron la misma advertencia. Del relato se desprende que los militares y la agencia de inteligencia ucraniana hicieron a espaldas del presidente algunos intentos, limitados en su alcance, para prepararse.

“En las semanas (anteriores a la invasión), los responsables de inteligencia empezaron a darse cuenta, el ambiente era diferente. Pero los líderes políticos se negaron a aceptarlo hasta el final”, afirmó un funcionario de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Cuatro años después, hay muchas lecciones que extraer de estos acontecimientos sobre cómo se recopila y analiza la información. Quizás la más pertinente, dado que el mundo parece más impredecible que en cualquier otro momento de la historia reciente, es que es peligroso descartar un escenario porque parezca ajeno al ámbito de lo racional o lo posible.

“Creyeron que las pruebas que les presentamos eran abrumadoras. No es que ocultáramos algo que, de haberlo visto, hubiera cambiado todo”, afirmó Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, sobre por qué los aliados europeos no creyeron a los estadounidenses: “Simplemente, estaban convencidos de que eso no tenía sentido”.