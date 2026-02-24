Las entrevistas del FBI a una menor y supuesta víctima de Trump que no aparecen en los archivos de Epstein

Ocultaciones y archivos desaparecidos. El Departamento de Justicia ocultó algunos archivos de Jeffrey Epstein relacionados con las acusaciones de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, abusó sexualmente de una menor, según una investigación realizada por la radio pública estadounidense, NPR.

Según la NPR, el departamento dirigido por la fiscal general, Pam Bondi, también eliminó algunos documentos de la base de datos pública en los que las acusaciones contra el depredador sexual mencionan a Trump.

Algunos archivos no se hicieron públicos a pesar de que existe una ley que obliga a su divulgación.

Entre ellos, se encuentran lo que parecen ser más de 50 páginas de entrevistas del FBI y notas de conversaciones con una mujer que acusó a Trump de abuso sexual hace décadas, cuando ella era menor de edad.

La desaparición de esos documentos fue denunciada por los demócratas en la Cámara de Representantes.

NPR revisó varios conjuntos de números de serie únicos que aparecen antes y después de las páginas en cuestión, estampados en documentos de la base de datos de los archivos de Epstein, registros de casos del FBI, correos electrónicos y registros de documentos de descubrimiento en la última tanda de documentos publicada a finales de enero.

Y la investigación de NPR encontró decenas de páginas que parecen estar catalogadas por el Departamento de Justicia, pero que no se hicieron públicas. El Departamento de Justicia se negó a responder a las preguntas de NPR sobre estos archivos específicos, su contenido y por qué no se publicaron.

Otros archivos ocultos al público se refieren a otra mujer que fue testigo clave de la acusación en el juicio penal contra la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual. Maxwell solicitó el indulto a Trump.

Algunos de esos documentos fueron retirados brevemente y volvieron a publicarse la semana pasada, mientras que otros siguen ocultos, según la comparación realizada por NPR entre el conjunto de datos inicial del 30 de enero y los metadatos de los documentos que se encuentran actualmente en el sitio web del Departamento de Justicia.

Cuando se le pidió que comentara sobre las páginas que faltan y las acusaciones contra el presidente, una portavoz de la Casa Blanca dijo a NPR que Trump “hizo más por las víctimas de Epstein que nadie antes que él. Tal y como dijo el presidente Trump, fue totalmente exonerado de cualquier cosa relacionada con Epstein”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, a NPR en un comunicado: “Al publicar miles de páginas de documentos, cooperar con la solicitud de citación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, firmar la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein y pedir más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein, el presidente Trump hizo más por las víctimas de Epstein que nadie antes que él. Mientras tanto, demócratas como Hakeem Jeffries y Stacey Plaskett aún no han explicaron por qué solicitaban dinero y reuniones a Epstein después de que fuera condenado por delitos sexuales”.

La Casa Blanca señala una declaración del Departamento de Justicia que afirma que los archivos de Epstein contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas” sobre el presidente.

En una carta a los miembros del Congreso del 14 de febrero, la fiscal general, Pam Bondi, y el fiscal general adjunto Todd Blanche insisten en que no se ocultó ni se censuró ningún documento “por motivos de vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, ni siquiera en lo que respecta a ningún funcionario del Gobierno, figura pública o dignatario extranjero”.

En las últimas dos semanas, cuando los congresistas comenzaron a ver copias sin censurar de los archivos de Epstein, miembros de ambos partidos criticaron la forma en que la Administración Trump manejó la divulgación de los archivos. También siguieron acusando al Departamento de Justicia de violar la ley y de actuar sin transparencia al censurar información.

Acusaciones a Trump

Según los archivos recién publicados, el FBI distribuyó internamente acusaciones relacionadas con Epstein que mencionan a Trump a finales de julio y principios de agosto de 2025. La lista, recopilada por el Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI, incluía numerosas acusaciones escandalosas.

Los agentes marcaron la mayoría de las acusaciones como no verificables o no creíbles.

Pero una pista fue enviada a la oficina del FBI en Washington con el propósito de concertar una entrevista con la víctima. La pista se incluyó en una presentación interna de PowerPoint en la que se detallaban los “nombres destacados” de las investigaciones sobre Epstein y Maxwell el otoño pasado.

La mujer que nombró directamente a Trump en su denuncia de abuso afirmó que, alrededor de 1983, cuando tenía unos 13 años, Epstein le presentó a Trump, “quien posteriormente la obligó a bajar la cabeza hacia su pene expuesto, que ella mordió. En respuesta, Trump le dio un puñetazo en la cabeza y la echó a patadas”.

De los más de tres millones de páginas de archivos publicados por el Departamento de Justicia en los últimos meses, esta acusación específica contra Trump solo aparece en copias de la lista de denuncias del FBI y en la presentación de diapositivas del Departamento de Justicia.

El FBI entrevistó a esta supuesta víctima de Trump y Epstein en cuatro ocasiones. Así lo indican un “informe en serie” del FBI y una lista de material de testigos no declarantes en el caso Maxwell, que también se hicieron públicos en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. Solo la primera entrevista, realizada el 24 de julio de 2019, figura en la base de datos pública. En dicha entrevista no se menciona a Trump.

De los 15 documentos que figuran en el registro del material de Maxwell, solo siete se encuentran en la base de datos de los archivos Epstein. Entre los que faltan también se encuentran las notas que acompañan a tres de las entrevistas.

La discrepancia en el expediente de la acusadora de Trump fue denunciada por primera vez por el periodista independiente Roger Sollenberger.

Según la revisión realizada por NPR de tres series diferentes de números de serie estampados en los archivos, parece que faltan 53 páginas de documentos y notas de entrevistas en la base de datos pública al identificarlo ante los investigadores, mostró una foto recortada de Epstein. Su abogado dijo que se recortó porque “le preocupaba implicar a otras personas, y en concreto a aquellas que fueran muy conocidas, por miedo a las represalias”.

Los agentes del FBI señalaron que se trataba de una “fotografía muy difundida” de Epstein con Trump.

En la demanda presentada en diciembre de 2019, Jane Doe 4 no menciona a Trump, y la mujer desestimó voluntariamente sus reclamaciones contra el patrimonio de Epstein en diciembre de 2021.

Los abogados de la supuesta víctima se negaron a hacer comentarios.

En otra parte de los archivos de Epstein publicados, alguien del FBI escribió el 22 de julio de 2025, antes de que se recopilara la lista y la presentación de diapositivas, que el nombre de Trump figuraba en los expedientes más amplios del caso y que “una víctima identificada denunció abusos por parte de Trump, pero finalmente se negó a cooperar”.

Conoció a Trump en Mar-a-Lago

La otra mujer cuya mención de Trump hizo que el Departamento de Justicia la incluyera en su presentación aparece en los archivos de Maxwell publicados el mes pasado en lo que se conoce como la lista de Testifying Witness 3500 material.

En la primera entrevista de seis con el FBI realizada entre septiembre de 2019 y septiembre de 2021, la segunda mujer detalló cómo comenzaron los abusos de Epstein y Maxwell cuando ella tenía alrededor de 13 años y asistía al Interlochen Center for the Arts, y describió cómo, en un momento dado, Epstein la llevó al club Mar-a-Lago de Trump para conocerlo.

“EPSTEIN le dijo a TRUMP”: “Esta es buena, ¿eh?”, se lee en el informe de la entrevista.

En una demanda presentada en 2020 contra el patrimonio de Epstein y Maxwell, la segunda mujer añadió que ambos hombres se rieron y que ella “se sintió incómoda, pero, en ese momento, era demasiado joven para entender por qué”.

Esa entrevista fue retirada de los archivos públicos del Departamento de Justicia después de su publicación inicial el 30 de enero y se volvió a publicar el 19 de febrero, según los metadatos del documento.

Varias entrevistas del FBI con otras personas se refieren al encuentro de la segunda mujer con Trump cuando era menor de edad y estaba siendo abusada por Epstein. Una entrevista en la que se mencionaba fugazmente a Trump fue eliminada de la base de datos pública y posteriormente restaurada la semana pasada, mientras que otra entrevista con la madre de la mujer sigue sin estar disponible.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia eliminó y volvió a subir miles de páginas en las últimas semanas para corregir los nombres de las víctimas que habían sido censurados indebidamente. Eso incluye documentos relacionados con las acusaciones de estas dos mujeres, que afirman por separado que tenían alrededor de 13 años cuando Epstein abusó de ellas por primera vez.

Un portavoz del Departamento de Justicia declaró a NPR que el departamento está trabajando “sin descanso” para abordar las preocupaciones de las víctimas y gestionar la censura adicional de la información de identificación personal que se ha señalado.