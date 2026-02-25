Día Mundial del Implante Coclear: ¿por qué se celebra el 25 de febrero?

El Día Mundial del Implante Coclear se celebra cada 25 de febrero con el objetivo de visibilizar el aporte de esta tecnología médica que permite mejorar la audición y la comunicación en personas con hipoacusia severa o profunda. La fecha busca generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y el acompañamiento integral de quienes requieren este tipo de implantes.

El implante coclear es un dispositivo electrónico que estimula directamente el nervio auditivo, permitiendo que personas que no se benefician con audífonos convencionales puedan percibir sonidos. Su implementación marcó un avance significativo en el campo de la otorrinolaringología y la rehabilitación auditiva, especialmente en niñas y niños con pérdida auditiva congénita.

Especialistas destacan que el acceso temprano al implante coclear es clave para el desarrollo del lenguaje y la inclusión educativa y social. En este sentido, los programas de detección auditiva neonatal cumplen un rol fundamental para identificar a tiempo posibles trastornos de audición y facilitar intervenciones adecuadas.

La conmemoración del 25 de febrero también pone el foco en los desafíos pendientes, como el acceso equitativo a la tecnología, la cobertura de los tratamientos y la necesidad de equipos interdisciplinarios que acompañen el proceso de adaptación, rehabilitación y seguimiento de los pacientes.

El Día Mundial del Implante Coclear invita a reflexionar sobre el derecho a la comunicación y la inclusión. Promover la salud auditiva y el acceso a tecnologías que mejoran la calidad de vida es un paso esencial hacia una sociedad más justa e integradora.

NB