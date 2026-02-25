Personal de casas particulares: acordaron una suba del 3% en dos tramos y un bono de hasta $20.000

El personal de casas particulares tendrá una actualización salarial del 3% que se aplicará en dos etapas, junto con el pago de un bono extraordinario que podrá alcanzar los $20.000, según la carga horaria semanal. La decisión fue adoptada en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), donde representantes del Gobierno, del sector sindical y de empleadores consensuaron la recomposición.

El incremento se distribuirá en dos tramos consecutivos: un 1,5% correspondiente a febrero y otro 1,5% en marzo, ambos calculados sobre los salarios vigentes. Además, las partes acordaron volver a reunirse en abril para evaluar una nueva actualización en función de la evolución de las variables económicas.

Bono extraordinario: cómo se pagará

Al aumento porcentual se añadirá un refuerzo no remunerativo que se liquidará tanto en febrero como en marzo. El monto dependerá de la cantidad de horas trabajadas por semana y tendrá un tope máximo de $20.000.

El esquema definido establece tres escalas:

$8.000 para quienes trabajen hasta 12 horas semanales.

Hasta $11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas por semana.

$20.000 para quienes superen las 16 horas semanales.

Al tratarse de un concepto no remunerativo, el bono no impactará en adicionales ni aportes, aunque sí implicará un ingreso extra durante los dos meses en los que se aplicará.

Cómo quedan las escalas en febrero

Las remuneraciones del sector varían según la categoría (supervisión, tareas específicas, caseros, cuidado de personas y tareas generales), la modalidad (por hora o mensual) y si el trabajo es con retiro o sin retiro.

Con la primera suba del 1,5%, los valores de febrero quedan de la siguiente manera:

Primera categoría (supervisión)

Con retiro: $3.953,99 por hora y $493.250,51 mensual.

Sin retiro: $4.317,86 por hora y $547.807,65 mensual.

Segunda categoría (tareas específicas)

Con retiro: $3.751,59 por hora y $459.265,69 mensual.

Sin retiro: $4.100,04 por hora y $509.632,55 mensual.

Tercera categoría (caseros, sin retiro)

$3.546,66 por hora y $448.433,64 mensual.

Cuarta categoría (cuidado de personas)

Con retiro: $3.952,85 por hora y $448.433,64 mensual.

Sin retiro: $3.546,66 por hora y $498.106,74 mensual.

Quinta categoría (tareas generales)

Con retiro: $3.546,66 por hora y $404.702,97 mensual.

Sin retiro: $3.298,88 por hora y $448.433,64 mensual.

Cómo impacta el segundo tramo en marzo

Con la aplicación del segundo 1,5% acumulado, las escalas de marzo se actualizan nuevamente.

Primera categoría (supervisión)

Con retiro: $4.013,30 por hora y $500.649,26 mensual.

Sin retiro: $4.382,63 por hora y $556.024,76 mensual.

Segunda categoría (tareas específicas)

Con retiro: $3.807,87 por hora y $466.154,67 mensual.

Sin retiro: $4.161,54 por hora y $517.277,03 mensual.

Tercera categoría (caseros)

$3.599,86 por hora y $455.160,14 mensual.

Cuarta categoría (cuidado de personas)

Con retiro: $4.012,14 por hora y $455.160,14 mensual.

Sin retiro: $3.599,86 por hora y $505.578,34 mensual.

Quinta categoría (tareas generales)

Con retiro: $3.599,86 por hora y $410.773,52 mensual.

Sin retiro: $3.348,37 por hora y $455.160,14 mensual.

Próxima negociación

Además del acuerdo salarial y del bono, en la reunión se dejó asentado el compromiso de retomar las conversaciones en abril para revisar nuevamente las remuneraciones del sector. Entre los temas a discutir figura también el tratamiento del viático y otros aspectos de las condiciones laborales.

La actualización llega en un contexto de tensión por la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida, factores que impactan de manera directa tanto en las trabajadoras como en los hogares empleadores. Con esta recomposición, el sector suma un ajuste moderado y un refuerzo extraordinario, mientras aguarda una nueva instancia de negociación en las próximas semanas.

CRM