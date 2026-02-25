Las ventas en supermercados crecieron apenas 0,5% interanual en diciembre y el empleo cayó 1,4%

En diciembre de 2025, las ventas en supermercados mostraron una leve recuperación interanual pero con menos trabajadores en las góndolas. Según la Encuesta de Supermercados publicada por el INDEC, el índice de ventas totales a precios constantes creció 0,5% respecto al mismo mes de 2024 y acumuló una suba de 2% en el período enero-diciembre.

El dato se produjo en un contexto de retracción laboral dentro del propio sector. El personal ocupado descendió 1,4% interanual y se ubicó en 99.324 personas en diciembre. La mejora leve en cantidades vendidas no se tradujo en mayor empleo.

En términos mensuales, la serie desestacionalizada mostró un aumento de 2,7% respecto de noviembre, mientras que la serie tendencia-ciclo avanzó 0,1%. El movimiento indicó un repunte frente a la caída registrada durante buena parte de 2024, cuando el consumo masivo había retrocedido con fuerza.

En valores corrientes, las ventas totales alcanzaron $2.796.111 millones en diciembre, sumando el canal salón de ventas ($2.713.065 millones) y los canales online ($83.046 millones). El canal presencial concentró la mayor parte de la facturación, aunque el online mostró una variación interanual de 37,4%, por encima del 25,2% del salón de ventas.

El ticket promedio se ubicó en $37.244, con una suba interanual de 29,2%, mientras que las ventas por metro cuadrado alcanzaron $826.295 y crecieron 26,2% frente a diciembre de 2024. El incremento nominal del ticket se dio en un año en el que el consumo en cantidades mostró apenas un avance marginal.

El desglose por medios de pago mostró cambios en la forma de financiar las compras. Las tarjetas de crédito explicaron $1.220.497 millones de las ventas y registraron un aumento interanual de 25,2%. Las tarjetas de débito sumaron $730.107 millones (+10,3%), el efectivo $454.381 millones (+31,7%) y otros medios de pago $391.125 millones (+59,1%) .

El peso creciente de los medios distintos al efectivo y al débito reflejó un mayor uso de financiamiento y promociones, en un escenario donde los ingresos reales de los hogares continuaron tensionados.

El índice de ventas totales a precios corrientes mostró una variación interanual de 26,2% en diciembre . Sin embargo, al analizar las ventas a precios constantes —es decir, descontando el efecto inflacionario— el crecimiento fue de apenas 0,5% . La diferencia entre ambas mediciones evidenció que buena parte del aumento nominal respondió a precios y no a mayores cantidades vendidas.

Durante 2024, el sector había atravesado caídas interanuales pronunciadas en varios meses, con variaciones negativas de dos dígitos en términos reales, según la serie original publicada por el organismo. El leve saldo positivo de 2025 marcó un freno a esa tendencia pero no implicó una recomposición robusta del consumo.

El dato laboral expuso uno de los principales impactos sobre quienes trabajan en el sector. Con 99.324 personas ocupadas y una baja interanual de 1,4%, la recuperación en ventas no se tradujo en expansión de planteles. La mejora en productividad medida por ventas por metro cuadrado coexistió con menor cantidad de trabajadores.

El informe técnico no consignó aumentos en la dotación pese a la suba acumulada anual de 2,0% en ventas reales . En un sector caracterizado por alta rotación y presencia de empleo registrado, la reducción interanual implicó menos puestos formales en uno de los principales rubros del comercio minorista.

La Encuesta de Supermercados es uno de los indicadores más sensibles para medir el pulso del consumo masivo urbano. El cierre de 2025 mostró estabilidad en cantidades vendidas pero sin recomposición significativa del empleo, en un contexto en el que la evolución salarial y el poder adquisitivo condicionaron el gasto de los hogares.

El informe fue publicado el 25 de febrero de 2026 por el INDEC y consignó que los datos de 2025 son provisorios . Hasta el momento, el organismo no informó una reversión en la caída del personal ocupado.

El sector cerró el año con más facturación nominal y leve crecimiento real, pero con menos trabajadores que doce meses antes.

