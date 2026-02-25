Diputados formalizó la Asamblea Legislativa con Javier Milei en el centro de la escena

La Cámara de Diputados formalizó este miércoles la convocatoria a la Asamblea Legislativa del próximo domingo 1 de marzo a las 20, en el marco de la apertura del período 144 de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Una hora más tarde, el presidente Javier Milei pronunciará su mensaje sobre el estado de la Nación y presentará la hoja de ruta legislativa para 2026.

La citación fue firmada por el secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán, y será replicada en el Senado en las próximas horas. Como marca la tradición institucional, la Asamblea Legislativa constituye una ceremonia protocolar anual en la que el jefe de Estado expone el balance de gestión, detalla los principales hitos económicos y legislativos y anticipa los proyectos que buscará impulsar en el nuevo año parlamentario.

Será la tercera apertura de sesiones ordinarias durante la gestión de Javier Milei. Para esta ocasión, el oficialismo optó por el horario central televisivo, con el objetivo de garantizar la mayor difusión posible del mensaje presidencial, que comenzará a las 21.

El mandatario hablará desde un atril ubicado en el centro del hemiciclo de la Cámara de Diputados, frente a los 257 legisladores de la Cámara baja, los 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien tendrá a su cargo la apertura formal de la sesión. Tras un cuarto intermedio, se concretará el arribo del Presidente al Palacio Legislativo, donde será recibido por una comisión de bienvenida y firmará los libros de honor antes de ingresar al recinto.

Según anticipan desde el oficialismo, el discurso estará atravesado por la “épica libertaria” y pondrá el foco en los lineamientos estratégicos de 2026, año que el Gobierno definió como “el año de la grandeza argentina”. Se prevé que la intervención se extienda por más de media hora.

Al acto asistirán integrantes del Gabinete nacional, gobernadores, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, miembros de la Corte Suprema, representantes diplomáticos, autoridades eclesiásticas y militares, además de diputados y senadores, anfitriones institucionales de la ceremonia.

La organización del evento está a cargo de los equipos de ceremonial y protocolo de la Casa Rosada, en coordinación con las autoridades de ambas cámaras del Congreso. Una vez finalizada la sesión, la actividad oficial se trasladará a la Quinta de Olivos, donde Javier Milei encabezará una cena con legisladores oficialistas y aliados.

Con información de Noticias Argentinas

