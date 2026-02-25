Javier Milei liderará la Argentina Week en EE.UU. y busca afianzar su respaldo político invitando a los gobernadores aliados

El presidente Javier Milei encabezará la Argentina Week en Nueva York, un evento que reunirá a los principales referentes del mundo financiero, tecnológico y energético de Estados Unidos entre el 9 y el 11 de marzo, y donde además pretende estar al lado de diez gobernadores para mostrar que su plan de gestión tiene el respaldo de casi todo el arco político.

De acuerdo a lo que trascendió, el oficialismo cursó invitaciones al evento a Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). Todavía los mandatarios no confirmaron participación en lo que será, para la gestión libertaria, una nueva escala de su estrategia internacional para atraer inversiones y consolidar el respaldo de Wall Street a su programa económico.

En torno a la agenda, el mandatario será el principal orador del encuentro que se desarrollará entre las sedes del JPMorgan Chase Tower y el Bank of America, aunque contará con un cóctel de bienvenida que se llevará a cabo el lunes 9, en el Consulado General de Argentina con la presencia de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete.

Luego de ese acto de presentación, Javier Milei hablará el martes 10 entre las 9 y las 10 hora local. Su exposición estará precedida por una presentación de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. En la misma jornada, luego de la palabra presidencial, hablará el canciller Pablo Quirno. “Argentina y Estados Unidos: Desbloqueando la inversión estratégica en una nueva configuración geopolítica”, lleva el título de su presentación.

Al mediodía, Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos y uno de los organizadores de la actividad, y Peter Lamelas, embajador en Argentina, protagonizarán un panel. Moderados por Neil Herrengton, Senior VP para las Américas de la US Chamber of Commerce, llevará el nombre de “Fundadores y embajadores: dando forma al próximo capítulo de la alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina”.

Otro miembro libertario que estará encabezando una exposición es Mario Lugones, ministro de Salud, a las 14. Mientras que en el horario de cierre, Federico Sturzenegger, jefe de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, realizará una recepción a las 18.

Al día siguiente, el Bank of America será testigo a partir de las 9 de un discurso de Luis Caputo, ministro de Economía. Luego, a partir de las 9.30, el funcionario integrará el panel Economía y mercado de capitales con Santiago Bausili, titular del Banco Central. Los moderadores serán Facundo Gómez Minujin (JPMorgan) y Sebastián Loketek (Bank of America). A las 10, será el turno de Sturzenegger y a las 11 aparecerá en escena José Luis Daza, secretario de Política Económica.

Uno de los ejes centrales de los encuentros será exhibir el RIGI, considerado por el oficialismo como una herramienta clave para atraer proyectos de gran escala. El evento incluirá además presentaciones de ejecutivos de compañías globales como Chevron, Dow, Pfizer, Rio Tinto y Baker Hughes, junto con empresarios argentinos de firmas como YPF, Pan American Energy, Mercado Libre y Globant.

En paralelo, el Gobierno buscará reforzar su alineamiento estratégico con Estados Unidos en materia comercial, energética y geopolítica. La agenda incluye diálogos con autoridades económicas estadounidenses, representantes de la Cámara de Comercio de ese país y organismos financieros internacionales. En La libertad Avanza consideran una instancia clave para profundizar la inserción de la Argentina en los mercados globales.

