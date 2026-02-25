Bill Gates pide perdón por su relación con Jeffrey Epstein: “Fue un gran error, pero nunca estuve con las víctimas”

Bill Gates pidió disculpas por su relación con Jeffrey Epstein. El fundador de Microsoft se dirigió al personal de la Fundación Gates por sus vínculos con el depredador sexual, y admitió que cometió errores que salpican a la entidad filantrópica. Así mismo, Gates sostiene que no participó en los delitos de Epstein, informa The Wall Street Journal.

En una reunión celebrada este martes, el cofundador de Microsoft reconoció, además, que tuvo dos aventuras con mujeres rusas de las que Epstein supo más más tarde y no eran víctimas de Epstein. “No hice nada ilícito. No vi nada ilícito”, dijo Gates, según una grabación de la que da cuenta The Wall Street Journal.

Gates dijo que las imágenes de los archivos de Epstein en las que aparece con mujeres cuyos rostros fueron censurados eran fotos que Epstein le pidió después de sus reuniones. “Para que quede claro, nunca estuve con las víctimas”, afirma Gates.

“Fue un gran error pasar tiempo con Epstein” y llevar a los ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con el delincuente sexual, sostuvo Gates: “Pido disculpas a otras personas que se vieron involucradas en esto por el error que cometí”.

El multimillonario dijo que se reunió con Epstein a partir de 2011, años después de que Epstein se declarara culpable en 2008 de solicitar los servicios de una menor para prostitución y después de que su entonces esposa, Melinda French Gates, expresara su preocupación en 2013.

“Sabiendo lo que sé ahora, es cien veces peor, no solo por sus delitos en el pasado, sino porque ahora está claro que su mal comportamiento era continuo”, dijo Gates. Hablando de su exmujer, añadió: “Hay que reconocer que ella siempre se mostró escéptica con respecto al asunto de Epstein”.

Gates dijo al personal el martes que siguió viéndose con Epstein en 2014, voló en un jet privado con él y pasó tiempo con él en Alemania, Francia, Nueva York y Washington. “Nunca pasé la noche”, y asegura no haber visitado la isla de Epstein. Según Gates, Epstein “hablaba del tipo de relación íntima que tenía con muchos multimillonarios, en particular con los multimillonarios de Wall Street”, y que podía ayudar a recaudar fondos para causas como la salud en el mundo: “Sin duda, es lo contrario de los valores y los objetivos de la Fundación. Y nuestro trabajo es muy sensible en cuanto a la reputación. Quiero decir que la gente puede elegir trabajar con nosotros o no”.

En la reunión, Gates explicó: “Tuve aventuras, una con una jugadora de bridge rusa que conocí en eventos de bridge y otra con una física nuclear rusa que conocí a través de actividades empresariales”. Y añadió que 2014 fue el último año en que se reunió con Epstein.