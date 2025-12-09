eldiario.es
Estará en la entrega del Nobel a Corina Machado

Javier Milei llegó a Oslo con el mameluco de YPF: agenda apretada y vuelta a Buenos Aires

  • El Presidente participará este miércoles del Premio Nobel de la Paz que recibirá la venezolana María Corina Machado. Luego tendrá dos reuniones con el rey y el primer ministro de Noruega.

Javier Milei en su llegada a Oslo.

elDiarioAR

9 de diciembre de 2025 19:16 h

0

El presidente Javier Milei llegó a Oslo, Noruega, para participar este miércoles de entrega del premio Nobel de la Paz a Corina Machado, dirigente opositora venezolana.

El mandatario arribó a la capital de Noruega vestido con el mameluco de YPF, una decisión de indumentaria que fue celebrada por el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Damián Arabia.

“Javier llegó a Oslo con el mameluco de YPF. Hablame de cómo promover inversiones y promocionar Argentina en el mundo de maneras disruptivas e innovadoras”, destacó el legislador desde sus redes sociales.

Machado recibirá la distinción internacional este miércoles a las 9 en el Ayuntamiento de Oslo, en una ceremonia que contará con la presencia de otros tres presidentes latinoamericanos: Santiago Peña (Paraguay); José Raúl Mulino (Panamá) y Daniel Noboa (Ecuador).

Tras la ceremonia, Javier Milei aprovechará para entrevistarse a las 11.30 con el rey de Noruega, Harald V, y a las 13.10 con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre.

Concretada esa apretada agenda, Milei abordará a las 16 el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial, por lo que llegará al país a las 9.30 del jueves.

Ante la ausencia de Javier Milei y la visita oficial de la vicepresidneta Victoria Villarruel a España, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza (LLA), quedó a cargo de la presidencia de manera provisional.

Abdala permanecerá en funciones ejecutivas hasta al menos el jueves, día en que Javier Milei regresará a la Argentina.

En octubre de este año, María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha”.

La referente de Vente Venezuela afirmó que vive “en la clandestinidad dentro de su país” y que enfrenta constantes amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Con información de Noticias Argentinas

Etiquetas
