La Unesco declaró al cuarteto Patrimonio de la Humanidad

El cuarteto, emblema absoluto de la cultura cordobesa, quedó desde hoy inscripto en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La decisión fue adoptada por la Unesco, que celebró la incorporación con un mensaje de “última hora” en sus canales oficiales.

“Nueva inscripción en la lista de Patrimonio Inmaterial: el cuarteto, música, danza y letras en la ciudad de Córdoba, Argentina. ¡Felicidades!”, anunció el organismo este jueves, destacando la trascendencia del fenómeno popular que atraviesa generaciones y territorios.

En su fundamentación, la Unesco señaló que el cuarteto “es un género animado de música bailable que mezcla estilos locales criollos con influencias de inmigrantes europeos”. Recordó que las primeras formaciones incluían piano, violín, acordeón y contrabajo, con un cantante al frente. Con el paso del tiempo, el género se expandió, incorporó ritmos caribeños, percusión afrolatina e instrumentos de viento, y consolidó un sonido propio que hoy define buena parte de la identidad cordobesa.

El reconocimiento internacional funciona como una validación formal de lo que en Córdoba es parte de su identidad. Para artistas, productores y seguidores, la declaración llega como un gesto histórico que pone al cuarteto en el mapa cultural global y abre la puerta a nuevas políticas de preservación y difusión.

La decisión fue celebrada por el gobernador Martín Llaryora, quien en su cuenta de X aseguró: “Hoy es un día histórico para Córdoba. El cuarteto es alegría, es familia, es baile, es identidad. Es cultura viva, hecha de abrazos, de pasos, de estrofas y de sentir que, aunque la vida no venga fácil, siempre hay un ritmo que nos levanta”.

La provincia ahora deberá presentar planes de salvaguarda que detallen cómo se protegerá y promoverá este patrimonio vivo. Mientras tanto, el anuncio ya generó festejos y orgullo en la comunidad cuartetera, que celebra que su música, por fin, tenga sello mundial.

La Unesco, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, agrega: “Hoy en día, el cuarteto sigue siendo una expresión cultural importante, con letras que a menudo se centran en la vida cotidiana, el amor y la alegría. Es popular en los 'bailes' (eventos de baile), donde actúan orquestas de ocho o más músicos y la gente baila en círculos, siguiendo un ritmo rápido conocido como 'tunga'”.

El género nació en 1943 de la mano del Cuarteto Leo, y evolucionó desde sus primeras orquestas —piano, violín, acordeón, contrabajo y cantor— hacia formaciones más potentes que fueron sumando ritmos caribeños, percusión afrolatina y secciones de vientos. Símbolo de la cultura popular, fue prohibido durante la última dictadura militar pero sólo se hizo más fuerte y hoy ya es parte de la cultura nacional, con artistas como La Mona Jiménez y Rodrigo.