Dónde ver y de qué se trata 'Una batalla tras otra', la ganadora como Mejor Película de los Oscar 2026

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 dejó un claro protagonista. La película “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, se convirtió en la gran vencedora de la noche al conquistar seis estatuillas y consolidarse como uno de los títulos más destacados del cine reciente.

El film llegó a la gala con 13 nominaciones, una cifra que solo han alcanzado algunas de las producciones más emblemáticas de la historia de Hollywood. Finalmente, logró imponerse en varias de las categorías más importantes, entre ellas mejor película y mejor dirección.

El éxito de la obra ha despertado el interés de muchos espectadores que ahora se preguntan dónde ver “Una batalla tras otra”, la película que ha dominado los Oscar 2026 y que ha sido reconocida tanto por la crítica como por la Academia de Hollywood.

“Una batalla tras otra”, la gran triunfadora de los Oscar 2026

Las previsiones previas a la gala se cumplieron. “Una batalla tras otra” partía como una de las grandes favoritas de la temporada cinematográfica y terminó confirmando su dominio en la ceremonia.

La película se llevó un total de seis premios Oscar de las trece categorías en las que estaba nominada. Los galardones obtenidos fueron:

Mejor película

Mejor dirección

Mejor actor de reparto para Sean Penn

Mejor guion adaptado

Mejor montaje

Mejor casting

El reconocimiento al reparto también fue especialmente destacado. El film cuenta con un elenco encabezado por Leonardo DiCaprio y con la participación de actores reconocidos como Sean Penn y Benicio del Toro, además de nuevas figuras como Teyana Taylor y Chase Infiniti.

Con sus 13 nominaciones, la película se sitúa en un grupo muy selecto dentro de la historia de los Oscar, junto a producciones que alcanzaron esa misma cifra.

Dónde ver “Una batalla tras otra”

Para quienes quieran descubrir la película que ha conquistado los Oscar 2026, el filme está disponible en plataformas digitales. “Una batalla tras otra” puede verse desde el 19 de diciembre de 2025 en el catálogo de HBO Max.

Además, los usuarios que dispongan del paquete Movistar Plus+ Ficción Total también pueden acceder a esta plataforma y ver la película.

De qué trata la película de Paul Thomas Anderson

“Una batalla tras otra” es considerada la película más política de Paul Thomas Anderson. El director examina la evolución de Estados Unidos durante las últimas décadas y presenta un relato que conecta pasado y presente.

El filme está inspirado en la novela Vineland (1990) de Thomas Pynchon, autor al que Anderson ya había adaptado anteriormente en Vicio propio.

La historia recorre un amplio arco temporal de aproximadamente quince años, desde los primeros indicios de la crisis de la globalización durante la era Obama hasta un panorama marcado por el segundo triunfo de Donald Trump.

En ese contexto se abordan fenómenos como la xenofobia, los movimientos ambientalistas y las tensiones raciales, dibujando un escenario político y social complejo.

Los protagonistas de la historia

En el primer acto de la película aparecen dos militantes de una organización clandestina llamada French’75.

Su primera misión consiste en liberar a un grupo de migrantes detenidos en un campo militar situado en la frontera con México.

Los protagonistas son Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), una mujer negra de fuerte temperamento y con un marcado linaje revolucionario, y Bob (Leonardo DiCaprio), especialista en explosivos y compañero en las operaciones.

La dinámica entre ambos combina tensión política, acción y un vínculo emocional que se alimenta del riesgo y la adrenalina de sus misiones.

Durante una de esas operaciones aparece el sargento Steven J. Lockjaw, interpretado por Sean Penn, vigilante del campo militar que se convierte en un personaje clave dentro de la trama.

Un salto temporal que cambia el rumbo de la historia

Quince años después de aquellas acciones revolucionarias, la vida de los protagonistas ha cambiado de forma radical.

Bob y la hija que tuvo con Perfidia viven exiliados en un pueblo de California. El personaje interpretado por DiCaprio pasa el tiempo entre la marihuana y largas tardes viendo la película La batalla de Argel.

Mientras tanto, su hija Willa (Chase Infiniti) atraviesa la adolescencia bajo la tutela del sensei mexicano Sergio St. Carlos, interpretado por Benicio del Toro.

Sin embargo, el pasado vuelve a aparecer cuando el sargento Lockjaw decide ir en su busca.

La película también destaca por su ambición técnica y narrativa. Se trata del proyecto más caro de la filmografía de Anderson y cuenta con una de las bandas sonoras más destacadas de su carrera.

El filme incluye además escenas rodadas en VistaVision, como una persecución final en carreteras onduladas que ha sido especialmente celebrada. Con esta producción, Paul Thomas Anderson reivindica un tipo de cine adulto y comprometido que durante décadas fue característico de Hollywood. La propuesta recuerda una etapa en la que la industria combinaba prestigio artístico y éxito comercial, apostando por historias complejas y dirigidas a un público exigente.

Con seis premios en los Oscar 2026, “Una batalla tras otra” se consolida como una de las películas más relevantes del año y una de las obras más ambiciosas de su director.