Día del Oso Panda: ¿Por qué se celebra el 16 de marzo?

Cada 16 de marzo se conmemora el Día Mundial del Panda, una fecha destinada a promover la protección del panda gigante, una de las especies más reconocidas de la fauna mundial y durante décadas considerada en peligro de extinción.

El animal, nativo de las regiones montañosas del centro de China, se convirtió en un símbolo internacional de la conservación de la biodiversidad. Su imagen fue adoptada como emblema por la organización ambiental World Wide Fund for Nature (WWF), una de las entidades más influyentes en la defensa del ambiente a nivel global.

El panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) habita principalmente en bosques de bambú ubicados en las provincias chinas de Sichuan, Shaanxi y Gansu. Su dieta está compuesta casi exclusivamente por bambú y necesita grandes extensiones de bosque para sobrevivir, lo que lo vuelve especialmente vulnerable a la pérdida de hábitat.

Durante gran parte del siglo XX la especie sufrió una fuerte disminución de su población debido a la deforestación, la fragmentación de los ecosistemas y la expansión de actividades humanas en su territorio natural.

En las últimas décadas, sin embargo, las políticas de conservación impulsadas por el gobierno chino y organizaciones internacionales permitieron una recuperación gradual de la población. Gracias a esos esfuerzos, en 2016 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reclasificó al panda gigante de “en peligro” a “vulnerable”.

Actualmente se estima que alrededor de 1.800 pandas viven en estado salvaje, mientras que otros centenares forman parte de programas de reproducción y conservación en centros especializados.

El Día Mundial del Panda busca recordar la importancia de proteger los ecosistemas donde vive esta especie y reforzar la conciencia sobre la preservación de la biodiversidad, en un contexto global marcado por la pérdida acelerada de hábitats naturales y el riesgo de extinción de miles de especies animales.