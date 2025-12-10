La inflación en CABA fue de 2,4% en noviembre, con las subas de la carne y los alquileres a la cabeza

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer este miércoles que durante el mes de noviembre el Índice de Precios al Consumidor porteño registró un incremento de 2,4%, con lo que acumula una suba de 28,3% en los primeros 11 meses del año, mientras que la trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 32,6%. Los datos implican un alza con respecto a los dos meses anteriores, ya que en septiembre y octubre fue de 2,2% y son la antesala del IPC que publicará a nivel nacional el INDEC este jueves a las 16 que, según los especialistas, rondaría entre el 2,3% y el 2,5%.

El detalle

Durante noviembre la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,4% del alza del Nivel General.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,5% en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las actualizaciones en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y de gas natural por red.

Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un incremento de 2,2% al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Carnes y derivados (4,5%), Pan y cereales (2,0%) y Frutas (6,8%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-5,1%).

Transporte aumentó 2,9%, debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, de los automóviles. Las caídas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a quitarle presión a esta división.

Restaurantes y hoteles registró una suba de 2,7%, por las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

Recreación y cultura se elevó 4,0% como resultado de los aumentos en los paquetes turísticos y, en menor medida, de las subas en los precios de los servicios recreativos, deportivos y culturales.

El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General.

En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Transporte, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 60,6% de la variación interanual del Nivel General.

Bienes y Servicios

Durante el mes de noviembre, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,5%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes, panificados y frutas), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles. En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida, de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las subas en las cuotas de la medicina prepaga y de los establecimientos de enseñanza formal, junto con incrementos en los precios de los paquetes turísticos. Las variaciones negativas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a aminorar el alza de esta agrupación.

Así, en los primeros 11 meses del año los Bienes acumularon una suba de 22,0% y los Servicios de 32,4%. En términos interanuales, los Bienes se aceleraron hasta 24,3%, mientras que los Servicios disminuyeron su ritmo de aumento hasta 38,0%.

Estacionales, Regulados y Resto IPCBA

Desagregando por subíndices, durante el mes de noviembre la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,5%. En términos interanuales, se desaceleró hasta 34,7%.

La agrupación Regulados aumentó 2,7%, destacándose los ajustes en los precios de los combustibles para vehículos de uso del hogar, en los valores de las cuotas de la medicina prepaga y de los establecimientos educativos (nivel inicial, primario y secundario).

Le siguieron en importancia, las subas en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y de gas natural por red. Así, este agregado desaceleró su ritmo de suba hasta 30,2%.

Por último, los bienes y servicios Estacionales promediaron un alza de 0,9%, principalmente por los incrementos en los valores de los paquetes turísticos y de las frutas. En sentido contrario, las caídas en los precios de las verduras y de los pasajes aéreos contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación. En términos interanuales, se aceleró hasta 21,4%.