Millones de adolescentes australianos pierden el acceso a sus redes sociales tras la primera prohibición a nivel mundial

Australia puso en marcha la primera prohibición a nivel mundial de acceso a redes sociales para usuarios menores de 16 años, provocando la pérdida del acceso a sus cuentas a millones de niños y adolescentes.

Se espera que Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch y TikTok hayan puesto en marcha a partir de este miércoles los pasos necesarios para eliminar las cuentas pertenecientes a usuarios de menos de 16 años en Australia, así como prevenir que esos adolescentes registren nuevas cuentas.

Las plataformas que no acaten esta norma se arriesgan a enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos.

Antes de su implementación, hubo algunas dificultades iniciales con la implementación de la prohibición. The Guardian Australia recibió varias informaciones de menores de 16 años que lograron esquivar las pruebas de edad mediante reconocimiento facial, pero el gobierno ya reconoció que no espera que la prohibición sea perfecta desde el primer día.

Todas las plataformas incluidas en la normativa a excepción de la red social X (antes Twitter), habían confirmado este martes que acatarían la prohibición. La comisionada para la Seguridad Online, Julie Inman Grant, afirmó que mantuvo recientemente una conversación con X sobre cómo acatarían la norma, pero la compañía no comunicó su política a los usuarios.

BlueSky, una de las redes alternativas a X, anunció este martes que también prohibiría el acceso a los menores de 16, pese a que Seguridad Online sitúa a esta plataforma como de “bajo riesgo” debido a su pequeña base de usuarios en Australia, de en torno a 50.000 personas.

Los niños pasaron las últimas semanas participando en comprobaciones para confirmar su edad, intercambiando números de teléfono y preparándose para ver sus cuentas desactivadas.

El director ejecutivo y cofundador del servicio de confirmación de edad k-ID, el australiano Kieran Donovan, afirma que su servicio llevó a cabo centenares de miles de comprobaciones de edad en las últimas semanas. El servicio k-ID está siendo utilizado por la plataforma Snapchat, entre otras.

Los padres de los niños afectados por la prohibición comparten un espectro amplio de visiones sobre esta política. Un padre explicó a The Guardian que su hija de 15 años estaba “muy afligida” porque “todos sus amigos de entre 14 y 15 años fueron verificados como de 18 por Snapchat”. Mientras que ella fue identificada como menor de 16, temen que “sus amigos seguirán usando Snapchat para hablar y organizar eventos sociales y ella quedará excluida”.

Otro padre afirmó que la prohibición lo forzó a enseñar a su hija cómo infringir la ley. “Le enseñé cómo funcionan los VPN y otros métodos para superar las restricciones de edad”, dijo. “Tuve que registrar su propia cuenta de YouTube de adulta y la asistí para puentear la estimación de edad de TikTok y seguiré haciéndolo cada vez que me lo pida”.

Otros dicen que la prohibición “no llega lo suficientemente rápida”. Un padre señaló que su hija era “completamente adicta” a las redes sociales y que la prohibición “nos ofrece un marco de referencia de apoyo para mantenerla alejada de estas plataformas”.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó en un artículo de opinión el domingo: “Desde el principio, reconocimos que este proceso no será 100% perfecto. Pero el mensaje que esta ley envía será 100% claro... Australia establece la edad legal para beber alcohol a los 18 porque nuestra sociedad reconoce los beneficios para el individuo y la comunidad de un acercamiento de este tipo”.

“El hecho de que los adolescentes de forma ocasional encuentren la forma de beber no disminuye el valor de tener un estándar nacional claro”.

Las encuestas mostraron de forma consistente que dos tercios de los votantes apoyan elevar la edad mínima de acceso a las redes sociales hasta los 16. La oposición, incluida su líder Sussan Ley, levantaron la voz de alarma de forma reciente sobre la prohibición, apesar de apoyar la legislación durante su tramitación parlamentaria y de que el último líder de los liberales, Peter Dutton, la haya defendido.

La prohibición recibió la atención de todo el mundo, con varios países indicando que adoptarán una prohibición propia, entre los que se incluyen Malasia, Dinamarca y Noruega. La Unión Europea aprobó una resolución para adoptar restricciones similares, mientra que un portavoz del gobierno británico afirmó a Reuters que está “siguiendo de cerca el abordaje de Australia a las restricciones de edad”.

Inman Grant informó a The Guardian que desde el jueves enviará notificaciones a las plataformas afectadas por la prohibición para conocer cómo progresa su implementación.

Entre las preguntas se incluyen “cuántas cuentas desactivaste o eliminaste, qué desafíos están encontrando, cómo están previniendo la reincidencia y previniendo los engaños, si aprecian o no abusos o reportan abusos y si los procesos de apelación funcionan como estaban planeados”, detalló.

Albanese aseguró que la información recogida en este proceso será hecha pública. El regulador necesitaría evaluar si las plataformas estarían tomando los pasos razonables. En caso contrario, podría llevar a la plataforma ante la justicia y exigir una multa.

Habría además una evaluación independiente de la prohibición llevada a cabo por un grupo asesor académico que examinará los impactos a corto, medio y largo plazo de la prohibición. “Los beneficios se observarán con el tiempo, pero también las consecuencias no deseadas”, afirmó Inman Grant.

“Todo desde: ¿están durmiendo? ¿Están interactuando o están en realidad saliedo a los campos deportivos? ¿Están leyendo libros? ¿Están tomando menos medicación como antidepresivos? Están mejorando sus resultados Naplan con el tiempo?”, explicó Inman Grant.

Las potenciales consecuencias no deseadas a ser investigadas incluyen si los niños se mueven a “áreas más oscuras de Internet”, aprenden a evitar las prohibiciones a través de VPN, o trasladándose a otras plataformas, añadió.

Los adolescentes en Snapchat afectados por la prohibición estuvieron compartiendo de forma pública sus números de teléfono en sus perfiles antes de que sus cuentas sean cerradas.

Un portavoz de Snapchat respondió que la plataforma entiende que los menores de 16 estén descontentos con la prohibición pero que “alentarán encarecidamente a cualquier adolescente que use Snapchat a que no comparta de forma pública su información personal de contacto”.

Inman Grant dijo que había enviado notificaciones a 15 empresas que no estaban inicialmente incluidas en la prohibición, solicitándoles que determinen si deberían estarlo.

Yope y Lemon8, que se dispararon en los ránkings de la app store mientras los adolescentes buscaban alternativas, estaban entre las empresas contactadas.

Traducción de Alberto Órfão