Milei participa de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, aunque Corina Machado no llegó a tiempo a Oslo

El presidente Javier Milei participa este miércoles de entrega del premio Nobel de la Paz a Corina Machado, dirigente opositora venezolana, que se desarrolla en Oslo Noruega. La distinción será recibida por la hija de la galardonada, ya que, según anunciarion los organizadores del evento, “la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras las elecciones), ha hecho todo lo que estaba en su mano para venir a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de peligro extremo. Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo.”

Asimismo, la misma Machado se encargó de distribuir un audio en el que ⁠relata que tuvo que “pasar por muchas cosas” para llegar a la capital noruega y agradece a “tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera estar acá”.

“Esta es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepas. Una vez más quiero agradecer al Comité Nobel noruego por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad, y nos sentimos muy emocionados y muy honrados”, sostiene la dirigente.

Y agrega: “Por eso estoy muy feliz y muy feliz de decir que no llegaré en el momento de la ceremonia, pero iré a Oslo y estoy en camino a Oslo ahora. Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a tu ciudad, que están ahora mismo en Oslo, al igual que mi familia, mi equipo, tantos colegas. Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto”, expresó Machado.

Horas antes, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, dijo a la cadena de televisión pública noruega NRK que la exdiputada no estará hoy en Oslo para recoger el premio.

“Desgraciadamente todavía no está en Noruega y no estará tampoco en el escenario en el ayuntamiento de Oslo a las 13.00 (12.00 GMT) hoy cuando comience la ceremonia”, declaró, y adelantó que será la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón.

La presencia de Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, en Oslo era una incógnita después de que el Instituto Nobel aplazase primero la víspera su rueda de prensa y finalmente la suspendiese.

Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio, y, de finalmente lograr llegar a Oslo como asegura la organización que hará, sería su primera aparición pública desde enero pasado.

En la capital noruega están su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija.

No es la primera vez que un galardonado con el Nobel de la Paz no acude a recogerlo el día de la entrega.

Cuando el chino Liu Xiaobo, entonces encarcelado, ganó el Nobel de la Paz en 2010, nadie acudió a recoger el premio: se colocó una foto suya en el sillón destinado a él, y la actriz noruega Liv Ullmann leyó el discurso de aceptación.

En 2022, en cambio, el bielorruso Ales Bialiatski, uno de los tres galardonados con el Nobel de ese año y que permanecía en prisión, estuvo representado por su esposa, Natallia Pinchuk.

Y cuando lo hizo la iraní Narges Mohammadi, también encarcelada, en 2023, fueron sus hijos quienes viajaron a Oslo a recoger el premio y leer el discurso.

Aparte de los hijos de Machado, en Oslo se encuentran estos días varias figuras destacadas de la oposición venezolana.

Entre ellos está Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones presidenciales del año pasado y exiliado en España desde septiembre de 2024, que viajó hoy a la capital noruega.

También se encuentran ya allí, invitados por la galardonada, los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y se espera la llegada del de Ecuador, Daniel Noboa.

Los cuatro serán recibidos hoy en audiencia por el rey Harald V tras la ceremonia de entrega, que comienza a las 13.00 (12.00 GMT), y luego se reunirán por separado con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

