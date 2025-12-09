“El Eternauta” y Natalia Oreiro se llevaron el Martín Fierro de Oro de Cine y Series 2025: la lista completa de ganadores
La segunda edición de los Martín Fierro de Cine dejó una noche vibrante en la Usina del Arte, marcada por el brillo de las grandes figuras y producciones del año. La sorpresa más emotiva llegó de la mano de Natalia Oreiro, que no solo se quedó con el premio a Mejor Actriz de Película por La mujer de la fila, sino que coronó la gala al recibir el Martín Fierro de Oro al cine, un reconocimiento que la emocionó hasta las lágrimas.
El gran dominador de la noche fue “El Eternauta”, que arrasó en las categorías de series: ganó Mejor Serie Drama, Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Actor de Reparto y finalmente se llevó el Martín Fierro de Oro en series, confirmando su impacto como una de las producciones argentinas más ambiciosas de los últimos años.
También hubo distinciones fuertes en comedia, donde “Envidiosa” se consagró como Mejor Serie Comedia, mientras que Guillermo Francella, Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia fueron algunos de los muchos intérpretes premiados.
En cine, el premio a Mejor Película quedó en manos de Belén, que además obtuvo el galardón a Mejor Guion y vio brillar a Camila Plaate como la gran revelación de la noche. Hubo reconocimientos para Cromañón: el documental, para la UBA y para figuras de la música como María Becerra, que se llevó el Martín Fierro a Mejor Música Original por “7 vidas”.
Martín Fierro de Oro en cine
- La actriz uruguaya Natalia Oreiro, protagonista de “La mujer de la fila”, recibió el Martín Fierro de Oro en cine.
Martín Fierro de Oro en serie
- “El Eternauta” arrasó en los premios y también se quedó con el Martín Fierro de Oro en series.
Mejor película
- Belén
- Homo Argentum
- La llegada del hijo
- La mujer de la fila
- El Jockey
- El aroma del pasto recién cortado
Mejor serie comedia
- El Encargado (Disney)
- Envidiosa (Netflix)
- Viudas Negras (Flow)
- División Palermo 2 (Netflix)
- El mejor infarto de mi vida (Disney)
- Bellas Artes 2 (Disney)
- El fin del amor (Prime Video)
Mejor serie drama
- Cromañón (Prime Video)
- El Eternauta (Netflix)
- Menem (Prime Video)
- En el Barro (Netflix)
- La voz ausente (Disney)
- Atrapados (Netflix)
Mejor actor película
- Adrián Suar - Mazel Tov
- Guillermo Francella - Homo Argentum
- Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa
- Lorenzo Ferro - Simón de la montaña
- Sergio Podeley - Gatillero
- Luciano Cáceres - Adiós Madrid
Mejor actriz película
- Camila Peralta - Nancy
- Dolores Fonzi - Belén
- Luisana Lopilato - Mensaje en una botella
- Mara Bestelli - El mensaje
- Natalia Oreiro - La mujer de la fila
- Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero
- Maricel Álvarez - La llegada del hijo
- Úrsula Corberó - El Jockey
- Eugenia “China” Suárez - Linda
Mejor actriz serie
- Griselda Siciliani - Envidiosa
- Malena Pichot - Viudas Negras
- Olivia Nuss - Cromañón
- Valentina Zenere - En el Barro
- Pilar Gamboa - Viudas Negras
- Mariana “Lali” Espósito - El fin del amo
- Martina “Tini” Stoessel - Quebranto
- Ana Garibaldi - En el Barro
Mejor actor en serie
- Esteban Lamothe - Envidiosa
- Guillermo Francella - El Encargado
- Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real
- Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones
- Ricardo Darín - El Eternauta
- Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida
- Oscar Martínez - Bellas Artes
- Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor
Mejor documental
- Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
- Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)
- Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)
- Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)
- Kun por Aguero - (Justin Webster)
- Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)
- Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)
- Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)
Mejor dirección serie
- Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)
- Bruno Stagnaro - (El Eternauta)
- Gabriel Medina - (Envidiosa)
- Alejandro Ciancio - (En el Barro)
- Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)
Mejor director de cine
- Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
- Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)
- Dolores Fonzi- (Belén)
- Iván Fund - (El Mensaje)
- Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)
- Luis Ortega - (El Jockey)
Mejor actor de reparto en serie
- Ariel Staltari - (El Eternauta)
- César Troncoso - (El Eternauta)
- Gabriel “Puma” Goity - (El Encargado 3)
- Juan Minujín - (Atrapados / En el Barro / Menem)
- Marcelo Subiotto - (El Eternauta / En el Barro)
- Marco Antonio Caponi - (Menem)
- Benjamín Vicuña - (Envidiosa)
Mejor actriz de reparto en serie
- Griselda Siciliani - Menem
- Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor
- Micaela Riera - Nieve Roja
- Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem
- Violeta Urtizberea - Envidiosa
- Soledad Villamil - Cromañón
- Erika De Sautu Riestra - En el Barro
- Andrea Pietra - El Eternauta
Mejor actriz de reparto cine
- Carolina Kopelioff - Virgen Rosa
- Justina Bustos - Culpa Cero
- Maite Lanata - Gatillero
- Soledad Villamil - Una muerte silenciosa
- Beatriz Spelzini - Chocolate para tres
- Eugenia Guerty - Papá x dos
- Dalma Maradona - Homo Argentum
- Lali Espósito - Verano Trippin
Mejor actor de reparto
- Ariel Staltari - (Verano Trippin)
- César Troncoso - (El Eternauta)
- Gabriel “Puma” Goity - (El Encargado 3)
- Juan Minujín - (Atrapados / En el Barro / Menem)
- Marcelo Subiotto - (El Eternauta / En el Barro)
- Marco Antonio Caponi - (Menem)
- Benjamín Vicuña - (Envidiosa)
Edición
- Alejandro Brodersohn - (El Eternauta)
- Andrés Quaranta - (Menem)
- David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)
- Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)
Mejor música original
- Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)
- Nicolás Sorín - (Mazel Tov)
- Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)
- Sergei Grosny - (División Palermo 2)
- Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)
- Federico Jusid - (El Eternauta)
- Maria Becerra / Xross - (En el Barro)
Mejor guión de película
- Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
- Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)
- Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -(Tesis sobre una domesticación)
- Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)
- Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)
Guión cine
- Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)
- Carolina Aguirre - (Envidiosa)
- Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)
- Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)
- Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)
- Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras)
Revelación
- Camila Plaate - Belén
- Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas
- Pehuén Pedren - Simón de la montaña
- Anika Bootz - El mensaje
- Marcela Acuña - La mujer de la fila
- Lux Pascal - Miss Carbón
- María Becerra - En el Barro
- José “el purre” Giménez Zapiola - Cromañón
Diseño de vestuario cine y/o serie
- Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)
- Patricia Conta - (El Eternauta)
- Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)
- Lorena Diaz - (Envidiosa)
- Pilar González - (Menem)
Dirección de arte cine y/o serie
- Daniel Gimelberg - (Mazel Tov)
- Germán Naglieri - (El Jockey)
- Mariela Rípodas - (Virgen rosa)
- Maria Battaglia / Julian Romero - (El Eternauta)
- Julia Freid - (En el Barro)
- Laura Martinez - (Bellas Artes 2)
Dirección de forografía cine y/o serie:
- Gastón Girod - (El Eternauta)
- Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)
- Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)
- Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)
- Leonardo Rosende - (Homo Argentum)
- Timo Salminen - (El Jockey)
- Luciano Badaracco - (Verano Trippin)
- Martín Sapia - (Gatillero)
Marta González, premio por trayectoria
- La reconocida actriz Marta González recibió un premio por su trayectoria, el cual fue entregado por Luis Ventura.
Martín Fierro de Plata para “Nueve Reinas”
- “Nueve Reinas” recibió el Martín Fierro de Plata como celebración de los 25 años. La reconocida actriz Leticia Brédice subió al escenario para recibir el reconocimiento.
