“El Eternauta” y Natalia Oreiro se llevaron el Martín Fierro de Oro de Cine y Series 2025: la lista completa de ganadores

La segunda edición de los Martín Fierro de Cine dejó una noche vibrante en la Usina del Arte, marcada por el brillo de las grandes figuras y producciones del año. La sorpresa más emotiva llegó de la mano de Natalia Oreiro, que no solo se quedó con el premio a Mejor Actriz de Película por La mujer de la fila, sino que coronó la gala al recibir el Martín Fierro de Oro al cine, un reconocimiento que la emocionó hasta las lágrimas.

El gran dominador de la noche fue “El Eternauta”, que arrasó en las categorías de series: ganó Mejor Serie Drama, Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Actor de Reparto y finalmente se llevó el Martín Fierro de Oro en series, confirmando su impacto como una de las producciones argentinas más ambiciosas de los últimos años.

También hubo distinciones fuertes en comedia, donde “Envidiosa” se consagró como Mejor Serie Comedia, mientras que Guillermo Francella, Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia fueron algunos de los muchos intérpretes premiados.

En cine, el premio a Mejor Película quedó en manos de Belén, que además obtuvo el galardón a Mejor Guion y vio brillar a Camila Plaate como la gran revelación de la noche. Hubo reconocimientos para Cromañón: el documental, para la UBA y para figuras de la música como María Becerra, que se llevó el Martín Fierro a Mejor Música Original por “7 vidas”.

Martín Fierro de Oro en cine

La actriz uruguaya Natalia Oreiro, protagonista de “La mujer de la fila”, recibió el Martín Fierro de Oro en cine.

Martín Fierro de Oro en serie

“El Eternauta” arrasó en los premios y también se quedó con el Martín Fierro de Oro en series.

Mejor película

Belén

Homo Argentum

La llegada del hijo

La mujer de la fila

El Jockey

El aroma del pasto recién cortado

Mejor serie comedia

El Encargado (Disney)

Envidiosa (Netflix)

Viudas Negras (Flow)

División Palermo 2 (Netflix)

El mejor infarto de mi vida (Disney)

Bellas Artes 2 (Disney)

El fin del amor (Prime Video)

Mejor serie drama

Cromañón (Prime Video)

El Eternauta (Netflix)

Menem (Prime Video)

En el Barro (Netflix)

La voz ausente (Disney)

Atrapados (Netflix)

Mejor actor película

Adrián Suar - Mazel Tov

Guillermo Francella - Homo Argentum

Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa

Lorenzo Ferro - Simón de la montaña

Sergio Podeley - Gatillero

Luciano Cáceres - Adiós Madrid

Mejor actriz película

Camila Peralta - Nancy

Dolores Fonzi - Belén

Luisana Lopilato - Mensaje en una botella

Mara Bestelli - El mensaje

Natalia Oreiro - La mujer de la fila

Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero

Maricel Álvarez - La llegada del hijo

Úrsula Corberó - El Jockey

Eugenia “China” Suárez - Linda

Mejor actriz serie

Griselda Siciliani - Envidiosa

Malena Pichot - Viudas Negras

Olivia Nuss - Cromañón

Valentina Zenere - En el Barro

Pilar Gamboa - Viudas Negras

Mariana “Lali” Espósito - El fin del amo

Martina “Tini” Stoessel - Quebranto

Ana Garibaldi - En el Barro

Mejor actor en serie

Esteban Lamothe - Envidiosa

Guillermo Francella - El Encargado

Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real

Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones

Ricardo Darín - El Eternauta

Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida

Oscar Martínez - Bellas Artes

Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor

Mejor documental

Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)

Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)

Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)

Kun por Aguero - (Justin Webster)

Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)

Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)

Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)

Mejor dirección serie

Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)

Bruno Stagnaro - (El Eternauta)

Gabriel Medina - (Envidiosa)

Alejandro Ciancio - (En el Barro)

Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)

Mejor director de cine

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)

Dolores Fonzi- (Belén)

Iván Fund - (El Mensaje)

Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)

Luis Ortega - (El Jockey)

Mejor actor de reparto en serie

Ariel Staltari - (El Eternauta)

César Troncoso - (El Eternauta)

Gabriel “Puma” Goity - (El Encargado 3)

Juan Minujín - (Atrapados / En el Barro / Menem)

Marcelo Subiotto - (El Eternauta / En el Barro)

Marco Antonio Caponi - (Menem)

Benjamín Vicuña - (Envidiosa)

Mejor actriz de reparto en serie

Griselda Siciliani - Menem

Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor

Micaela Riera - Nieve Roja

Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem

Violeta Urtizberea - Envidiosa

Soledad Villamil - Cromañón

Erika De Sautu Riestra - En el Barro

Andrea Pietra - El Eternauta

Mejor actriz de reparto cine

Carolina Kopelioff - Virgen Rosa

Justina Bustos - Culpa Cero

Maite Lanata - Gatillero

Soledad Villamil - Una muerte silenciosa

Beatriz Spelzini - Chocolate para tres

Eugenia Guerty - Papá x dos

Dalma Maradona - Homo Argentum

Lali Espósito - Verano Trippin

Edición

Alejandro Brodersohn - (El Eternauta)

Andrés Quaranta - (Menem)

David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)

Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)

Mejor música original

Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)

Nicolás Sorín - (Mazel Tov)

Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)

Sergei Grosny - (División Palermo 2)

Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)

Federico Jusid - (El Eternauta)

Maria Becerra / Xross - (En el Barro)

Mejor guión de película

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)

Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -(Tesis sobre una domesticación)

Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)

Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)

Guión cine

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)

Carolina Aguirre - (Envidiosa)

Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)

Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)

Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)

Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras)

Revelación

Camila Plaate - Belén

Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas

Pehuén Pedren - Simón de la montaña

Anika Bootz - El mensaje

Marcela Acuña - La mujer de la fila

Lux Pascal - Miss Carbón

María Becerra - En el Barro

José “el purre” Giménez Zapiola - Cromañón

Diseño de vestuario cine y/o serie

Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)

Patricia Conta - (El Eternauta)

Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)

Lorena Diaz - (Envidiosa)

Pilar González - (Menem)

Dirección de arte cine y/o serie

Daniel Gimelberg - (Mazel Tov)

Germán Naglieri - (El Jockey)

Mariela Rípodas - (Virgen rosa)

Maria Battaglia / Julian Romero - (El Eternauta)

Julia Freid - (En el Barro)

Laura Martinez - (Bellas Artes 2)

Dirección de forografía cine y/o serie:

Gastón Girod - (El Eternauta)

Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)

Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)

Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)

Leonardo Rosende - (Homo Argentum)

Timo Salminen - (El Jockey)

Luciano Badaracco - (Verano Trippin)

Martín Sapia - (Gatillero)

Marta González, premio por trayectoria

La reconocida actriz Marta González recibió un premio por su trayectoria, el cual fue entregado por Luis Ventura.

Martín Fierro de Plata para “Nueve Reinas”