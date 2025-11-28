El “Gato” Sylvestre se llevó el Martín Fierro de oro en Cable: la lista completa de ganadores

El conductor Gustavo “el Gato” Sylvestre se llevó este jueves el premio Martín Fierro de oro en Cable, en la entrega de los galardones 2025 que cada año entre la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA).

Sylvestre se había llevado la estatuilla por su Labor Periodística masculina por su programa “Minuto Uno”, que se emite por C5N y ahora se llevó el reconocimiento más esperado, que fue entregado por el presidente de APTRA, Luis Ventura.

La gala fue conducida por Juan Di Natale y Lizy Tagliani en el salón Golden Center de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La señal C5N, encargada de la transmisión, fue la gran ganadora de la noche con 10 estatuillas, incluido el de Oro, mientras que Todo Noticias (TN) recibió 8.

Luego le siguieron A24, con 5; LN+, ESPN y Ciudad Magazine con 2; Crónica TV, Caras Tv, DeporTV, Canal 26, Discovery Channel, América Sports, Canal de la Ciudad y TyC Sports todos con uno.

Sylvestre subió al escenario muy emocionado y expresó su agradecimiento a la corporación: “Muchas gracias APTRA, muchas gracias a Luis Ventura por mantener este premio Martín Fierro durante tantos años”.

Luego, enumeró todos sus trabajos tanto en radio como en televisión: “He cumplido 42 años en esta vocación que amo que es el periodismo. Gracias a C5N y a mi familia por bancar, a mi esposa y a mis hijas”.

Finalmente, cerró con una frase con mucho entusiasmo: “Viva el periodismo, que no muere, nadie lo podrá matar y que viva la televisión, que vivan todos los medios y vamos por mucho más”.

Entre los ganadores también estuvieron el programa “Chiche 2024” (Crónica TV) como Mejor Magazine, conducido por Samuel “Chiche” Gelblung junto a Sofía Monachelli y Claudio Arredondo, junto a los panelistas Gastón Marote, Jorge Cicutín, Leonardo Arias, Ernesto Hadida y Tamara Bezares .

Asimismo, “GPS”, encabezado por Rolando Graña (A24) fue elegido como Mejor Programa de Interés General Semanal.

El evento, que premió la producción del año 2024, contó con la asistencia de más de 800 invitados, incluyendo a los protagonistas y miembros de APTRA, quienes fueron los encargados de elegir a los ganadores.

A las 21:20, subieron al escenario los conductores y recibieron al presidente de APTRA, Luis Ventura, quien dijo una breves palabras antes de que comenzaran a entregar los premios.

“Una noche muy emotiva para mí, particularmente”, reconoció el periodista, que remarcó que se trata de “un premio que se ganó un lugar destacado”.

Los ganadores de los Premios Martín Fierro de Cable 2025

ORO

Gustavo Sylvestre (C5N)

ENTREVISTAS

+Caras (Héctor Mauggeri – CARAS TV)

Deportv textual (Cecilia Ruffa – DEPORTV)

Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

TEMAS MÉDICOS

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)

Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

DOCUMENTAL

Cromañón: Cartas y Señales (TN)

Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)

Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)

ARTE, MODA Y TENDENCIA

ADN moda (Fabiana Araujo – METRO)

La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – CIUDAD MAGAZINE)

Planeta urbano (Pía Slapka – IP)

DEPORTIVO

ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)

La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)

Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

PROGRAMA ECONÓMICO

Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)

La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)

MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

AVISO PUBLICITARIO

Infinia (YPF – Liebre)

Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)

Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann)

NOTICIERO

El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)

El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)

TN de noche (Franco Mercuriali – TN)

Último momento (CRÓNICA HD)

CRONISTA/MOVILERO

Adrián Salonia – (C5N)

Manuel “Manu” Jove (TN)

Rodrigo Porto (LN+)

INTERÉS GENERAL SEMANAL

Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)

Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)

GPS (Rolando Graña – A24)

Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)

Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)

Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)

Morena Beltrán (Generación F – ESPN)

Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

MUSICAL (JAZZ/TANGO/FOLKLORE)

Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)

Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)

Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

PANELISTA

Mariana Brey (C5N)

Nicolás Pizzi (TN)

Santiago Cuneo (Gps – A24)

MAGAZINE

Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – CRÓNICA TV)

El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – CRÓNICA TV)

Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – CIUDAD MAGAZINE)

Nuestra tarde (Federico Wiemeyer – Eleonora Cole – TN)

Vamos las chicas (M. Cordero – CANAL DE LA CIUDAD)

REVELACIÓN

Agustín “Agusneta” Rodríguez – (TNT SPORTS)

Ornella Flench (Emprendi2 – CIUDAD MAGAZINE)

Juan Manuel Boccaci (TN)

COLUMNISTA ECONÓMICO

Alfredo Zaiat (IP)

Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N)

Sofía Diamante (LN+)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)

Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)

Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)

Nelson Castro (El corresponsal – TN)

DEPORTES EXTREMOS

Abriendo Pistas

Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)

Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)

Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)

COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL (Empate)

Ariel Zak (Minuto Uno – C5N)

Rodolfo “Fito” Baqué (A24)

Rodrigo Alegre (TN)

CULINARIO

Argentina cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)

Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)

Ruta 40 (Tupac Guantay – EL GOURMET)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)

Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)

Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD)

Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)

AVISO INSTITUCIONAL

Banco Nación — “Me Banco” (Lado C)

Banco Provincia — “17 Millones” (La América)

Betsson — “Cuidamos la pasión”

PRODUCTOR GENERAL

Exequiel Darío Sanitz (TN)

Facundo Pedrini (Crónica TV)

Nicolás Boccache (C5N)

TURISMO Y TIEMPO LIBRE

Aguas Abiertas (ESPN)

El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)

Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)

PERIODÍSTICO DEPORTIVO

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

Pelota parada (Pablo Giralt – TNT SPORTS)

TN deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)

LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

Carolina Amoroso (Está pasando – TN)

Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)

Lucila “Luli” Trujillo (De una – C5N)

Mercedes Cordero (Vamos las chicas – CANAL DE LA CIUDAD)

CULTURAL/EDUCATIVO

Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)

El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)

Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

PROGRAMA PERIODÍSTICO

A dos voces (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)

ADN federal (Tomás Méndez – CANAL 26)

Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

¿La ves? (Jonatan Viale – TN)

Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

PROGRAMA RURAL

A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)

Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)

TN Campo (Eleonora Cole – TN)

COLUMNISTA POLÍTICO (Empate)

Daniel Bilotta (LN+)

Iván Schargrodsky (C5N)

Esteban Godoy (CRÓNICA TV)

DE SERVICIOS

El defensor (Adrián y Facundo Fracino – CRÓNICA TV)

Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)

Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)

Transición 2030 (Cata de Elía – A24)

INTERÉS GENERAL DIARIO

+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)

Basta baby (Baby Etchecopar – A24)

Duro de domar (Pablo Duggan – C5N)

La pinta es lo de menos (Nacho Goano – CANAL DE LA CIUDAD)

MUSICAL (ROCK/ POP/ URBANA)

Banda Soporte (Quiero)

La Viola (Fernando Molinero – TN)

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

NOTICIERO DEPORTIVO

Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)

Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)

La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)

SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)

SERVICIO INFORMATIVO

A24

C5N

CRÓNICA TV

TN

LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

Cecilio Flematti (Resumen 26 – CANAL 26)

David Kavlin (Quedate con nosotros – CRÓNICA TV)

Diego Sehinkman (Sólo una vuelta más – TN)

Jonatan Viaje (¿La ves? – TN)

Nacho Goano (La pinta es lo de menos – CANAL DE LA CIUDAD)

Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 – CANAL 26)

PRODUCCIÓN INTEGRAL

A24

Canal de la Ciudad

C5N

TN