Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro a la Televisión 2025: la lista completa de ganadores
El conductor Santiago del Moro se adjudicó este lunes el Martín Fierro de Oro de la Televisión argentina 2025 en la entrega de los galardones que se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero.
Del Moro fue el animador de la ceremonia y el encargado de abrir el sobre que lo daba a él mismo como gran ganador de la noche en el tradicional evento, que en esta ocasión transmitió Telefe y que contó con la presencia de las figuras más reconocidas del ambiente artístico del país.
“Pensé que este momento nunca iba a llegar. Es el premio al laburo. A levantarme todos los días de mi vida a las 4:45 de la mañana. A creer en mí. Hay mucha gente que me ha inspirado, que ha confiado en mí, que me dio trabajo. Otra que no ha confiado tanto y le demostré con trabajo que todo se puede. Es el fruto del que un día un chico soñó con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño. Gracias APTRA y ¡aguante la televisión carajo, viva la Argentina!”, señaló el conductor visiblemente emocionado.
Telefe fue el canal más premiado con 15 galardones, incluido el oro, seguido por El Trece con 8, luego América con 6, Canal 9 con 5 y la TV Pública con uno. El restante fue para Contexto Argentino, Mercado Libre (Agencia Gut) como mejor Aviso Publicitario.
La ceremonia arrancó con la tradicional alfombra roja, en la que los invitados llegan al salón y muestran y lucen su vestimenta.
Luego llegó el discurso del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien arrancó con la frase “¡aguante la televisión carajo”!, para luego dar comienzo ala entrega de las estatuillas, entre las que hubo menciones especiales.
En ese sentido, la actriz y conductora Mirtha Legrand recibió el Martín Fierro Leyenda por su extensa trayectoria.
Además, se otorgó el Martín Fierro Minuto de Oro (mayor pico de rating) al partido entre Argentina y Colombia por la final de la Copa América, el 14 de julio de 2024. Allí Santiago del Moro anunció que el Mundial de 2026 se podrá ver por Telefe.
Luego llegó el turno de recordar a los artistas que murieron entre 2024 y 25, entre ellos Jorge Lanata, Antonio Gasalla, Alejandra Darín, Albeto Martín y René Bertrand.
También hubo un homenaje al propio Lanata, quien murió el pasado 30 de diciembre, con videos y frases que le periodista fue diciendo a lo largo e su vida, entere ellas: “Vivan todo lo que puedan”.
Lista de ganadores
MARTÍN FIERRO DE ORO: SANTIAGO DEL MORO (TELEFE)
Mejor Panelista:
Bremer, Luís (A La Tarde – América)
García Sáez, Diego (Todas Las Tardes – elnueve)
Kavlin, David (Todas Las Tardes – elnueve)
Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe)
Musical:
La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco
Pasión De Sábado (América) Marcela Baños
Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra
Aviso Publicitario:
Contexto Argentino, Mercado Libre – Agencia Gut
Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Cronista / Movilero:
Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe)
Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece)
Quiroz, Oliver (A La Tarde – América)
Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente – telefe)
Noticiero Diurno
Arriba Argentinos (eltrece) – Nacho Otero y Valeria Sampedro
El Noticiero De La Gente (telefe) – Germán Paoloski y Milva Castellini
Telenueve Al Mediodía (elnueve) – Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino
Viajes / Turismo:
Iván De Viaje (telefe) – Iván De Pineda
Resto Del Mundo (eltrece) – Federico Bal
Tenés Que Ir (elnueve) – Hernán Lirio
Actor De Reparto:
Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Ferro, Rafael (Margarita – telefe)
Martín Fierro leyenda: Mirtha Legrand
Deportivo:
Carburando (eltrece)
Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) – Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans
Gastronomía:
Ariel En Su Salsa (telefe) – Ariel Rodríguez Palacios
Comer Para Creer (América) – Lourdes Sánchez
Qué Mañana! (elnueve) – Mariano Peluffo
Branded Content:
El Gran Bartender (Gancia – Diego Poggi – telefe)
Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal – telefe)
Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 – telefe)
Martín Fierro Minuto de Oro: Partido entre Argentina y Colombia por la final de la Copa América, el 14 de julio de 2024. Allí Santiago del Moro anunció que el Mundial de 2026 se podrá ver por Telefe.
Actriz De Reparto:
Calvo, Julia (Margarita – telefe)
Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece)
Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece)
Interés General:
La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand
Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut
Susana Giménez (telefe) Susana Giménez
Reality:
Cantando 2024 (América) – Florencia Peña
Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro
Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe
Director:
Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe)
Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)
Actriz Protagonista De Ficción:
Macedo, Isabel (Margarita – telefe)
Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)
Labor Periodística Masculina:
Barili, Rodolfo (Telefe Noticias – telefe)
Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)
Jurados:
Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe)
Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece)
Magazine:
A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa
Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano
DDM (América) Mariana Fabbiani
Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri
Revelación:
Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)
Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)
Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín)
Director De No Ficción:
Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe)
Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe)
Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe)
Autor/Guionista:
Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe)
Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)
Labor Humorística:
Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)
Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece)
Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe)
Labor En Conducción Femenina:
David, Pamela (Desayuno Americano – América)
Fabbiani, Mariana (DDM – América)
Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)
Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe)
Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe)
Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece)
Humorístico / De Actualidad:
Bendita (elnueve) – “Beto” Casella
Pares De Comedia (NET) – Luis Rubio
Pasó En América (América) – Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli
Noticiero Nocturno:
América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi
Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili
Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger
Homenaje a Jorge Lanata
Entretenimientos:
Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi
Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa
Los 8 Escalones (eltrece) Guido Kaczka
Ficción:
El Encargado (eltrece) – Guillermo Francella y Gabriel Goity
El Método (elnueve) – Paola Barrientos
Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro
Margarita (telefe) – Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte
Periodístico:
A La Tarde (América) – Karina Mazzocco
GPS (América) – Rolando Graña
LAM (América) – Ángel De Brito
Labor Periodística Femenina:
Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
Larghi, Soledad (América Noticias – América)
Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – telefe)
Actor Protagonista De Ficción:
Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)
Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)
Vicuña, Benjamín (Terapia Alternativa – eltrece)
Big Show:
Bake Off Famosos (telefe) – Wanda Nara
La Noche Perfecta (eltrece) Sebastián Wainraich
Noche Al Dente (América) Fernando Dente
Labor En Conducción Masculina:
Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)
De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván De Viaje – telefe)
Del Moro, Santiago (Gran Hermano – telefe)
Kaczka, Guido (Los 8 Escalones – eltrece)
Programa De Servicios:
ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz
BA Emergencias (elnueve)
Intelexis Mujer (NET)
Cultural / Educativo:
Argentina De Película (América) – Tete Coustárot
Proyecto Tierras (telefe) – Germán Martitegui
Tecno Tendencias (América) – Fernando Carolei
Producción Integral:
Bake Off Famosos (Wanda Nara – telefe)
Survivor, Expedición Robinson (Alejandro “Marley” Wiebe – telefe)
Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – elnueve)
¿Quiénes ganaron años anteriores el Martín Fierro de Oro?
- 1991: Fax
- 1992: Almorzando con Mirtha Legrand
- 1993: Magdalena Tempranísimo
- 1994: Antonio Gasalla
- 1995: Susana Giménez
- 1996: Santo Biasatti
- 1997: Marcelo Tinelli
- 1998: Fútbol de primera
- 1999: Nicolás Repetto
- 2000: Telenoche
- 2001: Culpables
- 2002: Los simuladores
- 2003: Resistiré
- 2004: Padre coraje
- 2005: Mujeres asesinas
- 2006: Montecristo
- 2007: Lalola
- 2008: Vidas robadas
- 2009: Tratame bien
- 2010: Para vestir santos
- 2011: El puntero
- 2012: Graduados
- 2013: Farsantes
- 2014: Guapas
- 2015 (TV): Jorge Lanata
- 2015 (Radio): Cada mañana
- 2016 (TV): El marginal
- 2016 (Radio): Novaresio 910
- 2017 (TV): Un gallo para Esculapio
- 2017 (Radio): Perros de la calle
- 2017 (Digital): Daniel Hadad
- 2018 (TV): 100 días para enamorarse
- 2018 (Radio): Elizabeth Vernaci
- 2018 (Digital): Mirko Wiebe
- 2019 (Radio): Guido Kaczka
- 2020 (Radio): La Venganza Será Terrible
- 2021 (Radio): Lalo Mir
- 2021 (TV): MasterChef Celebrity Argentina
- 2022 (TV): Gran Hermano
- 2023 (TV): Telefe noticias
