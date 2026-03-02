Paro nacional docente: ¿cuántas provincias comienzan la semana sin clases?

El primer lunes hábil del mes comenzará con un paro nacional docente en contra de la reforma laboral, aprobada la semana pasada en el Congreso, y en la “defensa de la educación pública, el trabajo digno y los derechos de las y los trabajadores”.

El gremio que convocó a esta medida, principalmente, es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y aseguró que la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno Nacional “no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales”, sino “precarizar el trabajo” y fomentar “la flexibilización de las relaciones laborales”, que concluirían con “la pérdida de empleo”.

La iniciativa de CTERA también fue respaldada por otros sindicatos como Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), indica la Agencia Noticias Argentinas.

Hasta el momento, las provincias confirmadas son aquellas en donde estaba previsto el inicio del ciclo lectivo para este lunes 2 de marzo: Buenos Aires (PBA y Ciudad Autónoma), Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Santa Cruz, Mendoza, San Luis, Corrientes, Catamarca, Jujuy, Chaco, Formosa y Misiones.

En Tucumán, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) suspendió su adhesión al paro luego de acatar la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. El reclamo principal de la provincia se centraba en la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el aumento del presupuesto educativo y la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

El comienzo de clases se regularizaría el martes 3 de marzo; para verificar el cronograma específico de cada distrito se puede consultar el portal y los sitios oficiales de cada ministerio provincial.

NB con información de NA.