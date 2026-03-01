La UE pide a Irán que frene los ataques sin mencionar los bombardeos de EEUU e Israel

La Unión Europea sigue teniendo una doble vara de medir los bombardeos. Tras la reunión extraordinaria por videoconferencia de los ministros de Exteriores de los 27 este domingo, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha pedido a Irán que cese inmediatamente los ataques en un comunicado en el que no menciona los bombardeos de EEUU e Israel sobre territorio iraní, que han provocado decenas de muertes de civiles, además del asesinato del líder supremo Ali Jamenei.

“Los ataques de Irán y la violación de la soberanía de varios países de la región son inaceptables. Irán debe abstenerse de realizar ataques militares indiscriminados. Expresamos nuestra solidaridad con los socios de la región que han sido atacados o afectados”, señala Kallas en su comunicado.

La posición de la UE es diferente a la de España. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado este domingo que “la acción unilateral de Estados Unidos e Israel no tiene un encaje dentro de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional”, a la vez que ha condenado “la represión brutal inhumana del régimen de Irán hacia su población” y ha rechazado los ataques “injustificados” de Irán con misiles y drones “a los países de la región, países amigos de España, los países del Golfo Jordania. Tienen que cesar también inmediatamente”. Albares ha participado en la reunión extraordinaria por videoconferencia de los ministros de Exteriores de los 27 países.

“Llamamiento a la máxima contención”

Sin embargo, en el comunicado de la UE no hay referencias directas a los bombardeos por parte de EEUU e Israel. Kallas solo hace una mención general para acabar con las agresiones: “Hacemos un llamamiento a la máxima contención, a la protección de los civiles y al pleno respeto del derecho internacional, incluidos los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario. Oriente Medio tendría mucho que perder en caso de una guerra prolongada”.

En el mismo sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido que se dé “con urgencia una transición creíble en Irán” tras el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jamenei, por los bombardeos de EEUU e Israel. Von der Leyen ha calificado como “injustificados e inaceptables” los ataques iraníes contra bases estadounidenses en diferentes países de la zona como Bahrain, Jordania o Qatar.

“El riesgo de una nueva escalada es real. Por eso se necesita con urgencia una transición creíble en Irán. Una transición que restablezca la estabilidad y allane el camino hacia una solución duradera. Esto debe implicar la paralización de los programas nucleares militares y de misiles balísticos de Irán, así como el fin de las acciones desestabilizadoras por aire, tierra y mar”, ha comentado la presidenta de Comisión Europea en la red social X.

En el comunicado de la jefa de la diplomacia de la UE se insiste en reiteradas ocasiones en que el problema son los supuestos intentos de Irán de conseguir armamento nuclear, aunque no hay pruebas contundentes de que sea así. “La Unión Europea seguirá contribuyendo a todos los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y lograr una solución duradera que impida que Irán adquiera un arma nuclear. La plena cooperación de Irán con el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear y del Acuerdo de Salvaguardias Amplias, son cruciales, y la seguridad nuclear es una prioridad fundamental”, señala Kallas.

La Alta Representante de la UE recuerda que “La Unión Europea ha adoptado amplias sanciones en respuesta a las acciones de las autoridades iraníes, ya sea por su brutal represión y las violaciones de los derechos humanos contra el pueblo iraní o por las amenazas a la región y a la seguridad europea e internacional, a través de los programas de misiles balísticos y nucleares de Irán, así como de su apoyo a grupos armados en Oriente Medio. Seguiremos protegiendo la seguridad y los intereses de la UE, incluso mediante la adopción de sanciones adicionales”.

A finales del pasado enero, la Unión Europea ya dió un paso decisivo ante la represión de las protestas ciudadanos en Irán. La jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, anunció que los ministros de Exteriores de la UE han votado a favor de designar grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, brazo militar dedicado a proteger el sistema islámico que se impuso en el país desde 1979.

En esta crisis de consecuencias impredecibles, también hay una vertiente económica. De momento, al menos dos barcos comerciales han sido alcanzados por proyectiles de origen desconocido en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO). La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha confirmado que aumentará en 206.000 barriles al día la producción de crudo, “en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo”.

“Evitar la interrupción de vías fluviales críticas”

Kallas ha insistido en que “los acontecimientos que se están desarrollando en Irán no deben conducir a una escalada que pueda amenazar a Oriente Medio, Europa y más allá, con consecuencias impredecibles, también en el ámbito económico. Debe evitarse la interrupción de vías fluviales críticas, como el estrecho de Ormuz”.

Europa mantiene en la zona la misión naval Aspides, una operación militar de la UE para frenar los ataques contra el transporte marítimo internacional en la zona, que permanece en estado de máxima alerta en el mar Rojo para mantener abierto el corredor marítimo.

Finalemente, Kallas ha explicado que “se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos de la UE en la región, incluida la activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE si fuera necesario”.