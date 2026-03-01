Trump abre la puerta a negociar con el nuevo Gobierno de Irán: “Quieren hablar y he aceptado, así que hablaré con ellos”

¿Negociaciones en el horizonte? El presidente de EEUU lanzó un ataque sobre Irán a las pocas horas de que sus negociadores estuvieran con los iraníes en Ginebra. Y después de dos días de ataques, en los que ha sido asesinada la cúpula iraní, entre ellos el ayatolá Alí Jamenei, Donald Trump afirma que los nuevos dirigentes están dispuestos a retomar las negociaciones que Washington y Tel Aviv dinamitaron.

“Quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos”, ha dicho el presidente de EEUU a The Atlantic: “Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber dado lo que era muy práctico y fácil de hacer antes. Han esperado demasiado”.

Preguntado por si la conversación con Irán tendría lugar este domingo o lunes, Trump responde: “No puedo decírselo”.

El presidente de EEUU, además, ha señalado que algunos de los iraníes que participaron en las negociaciones en las últimas semanas ya no estaban vivos: “La mayoría de esas personas ya no están. Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque fue un gran golpe. Podrían haber llegado a un acuerdo. Deberían haberlo hecho antes. Se pasaron de listos”.

En relación con la duración de los bombardeos sobre Irán a la espera de un levantamiento popular, Trump evita comprometerse: “Tengo que ver la situación en el momento en que ocurra. No se puede responder a esa pregunta”.

“Eso va a suceder”, afirma sobre la posibilidad de una revuelta en Irán: “Sabiendo que es muy peligroso, sabiendo que he dicho a todo el mundo que se quede donde está, creo que ahora mismo es un lugar muy peligroso. La gente allí está gritando de alegría en las calles, pero al mismo tiempo están cayendo muchas bombas”.

“La gente lleva 47 años queriendo hacerlo. Llevan 47 años matando gente, y ahora se les ha vuelto en contra”, insiste Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha comunicado a su homólogo omaní, Badr bin Hamad Al Busaidi, que Teherán está abierto a cualquier “esfuerzo serio para reducir las tensiones”, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Omán.

Tres soldados de EEUU, muertos

Al menos tres militares estadounidenses han muerto durante el ataque a Irán, según ha reconocido el Mando Central de EEUU en un mensaje en X.

“Tres militares estadounidenses murieron en combate y cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la Operación Furia Épica. Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta continúa”, señala el mensaje, que no precisa las circunstancias o el lugar de las muertes.