EE.UU. e Israel lanzan una nueva oleada de bombardeos con ataques en el corazón de Teherán

Nueva ola de bombardeos. EEUU e Israel han iniciado este domingo por la mañana una nueva oleada de ataques contra Irán. El Ejército israelí ha anunciado en un comunicado que ha bombardeado el corazón de Teherán, un día después de lanzar una operación conjunta con Washington, mientras los medios iraníes informan de explosiones en la capital.

“Por primera vez desde el inicio de la operación Rugido del León: las FDI atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, dicen las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército). “La Fuerza Aérea Israelí, guiada por la inteligencia de las FDI, ha iniciado una oleada de ataques contra objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en Teherán. Durante el último día, la Fuerza Aérea israelí ha llevado a cabo ataques a gran escala con el fin de establecer la superioridad aérea y allanar el camino hacia Teherán”.

La agencia iraní Irna ha informado se han escuchado varios fuertes estallidos causados por ataques con misiles y aéreos en Teherán, enumerando varias zonas afectadas. La Media Luna Roja Iraní ha anunciado este sábado que fuerzas estadounidenses e israelíes están bombardeando su sede en Teherán, informa la televisión estatal iraní.

Previamente, el Ejército israelí había dicho que estaba llevando a cabo “otra oleada de ataques” contra “los sistemas de misiles balísticos y de defensa aérea iraníes”, sin mencionar la escuela bombardeada este sábado en la localidad iraní de Minab, que acabaron con la vida de 148 personas, en su mayoría niñas, según el último balance del gobernador de la ciudad.

Según han indicado, las fuerzas de Netanyahu han atacado más de 30 objetivos en el oeste y el centro del país persa.

El Mando Central de Estados Unidos ha confirmado que los ataques estadounidenses siguen en curso. En una publicación en X, ha afirmado: “El régimen iraní fue advertido. El CENTCOM está llevando a cabo ahora una acción rápida y decisiva según las instrucciones”.

Estos ataques ocurren varias horas después de que Donald Trump anunciara que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, había muerto en ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel; noticia confirmada posteriormente por Irán.

La Guardia Revolucionaria Iraní ha afirmado que se avecina un “castigo severo, decisivo y lamentable” por el asesinato de Jamenei; “la operación ofensiva más intensa jamás vista” contra Israel y las bases estadounidenses en Oriente Medio.

Además, Irán ha confirmado la muerte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, así como las del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

El presidente estadounidense ha asegurado en Truth Social que los “bombardeos intensos y precisos” contra Irán “continuarán sin interrupción durante toda la semana o mientras sea necesario”.

Muertos en Israel y dudas en el estrecho de Ormuz

La reacción del régimen iraní ha causado al menos ocho muertos en Israel el domingo después de que un misil golpease un edificio en Beit Shemesh, localidad cercana a Jerusalén. Al mismo tiempo, el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz empieza a ser efectivo, y ya hay en torno a 150 barcos impedidos de cruzar el lugar, desde el que se entra al golfo Pérsico desde el océano Índico, por el que transita una quinta parte de la producción mundial de petróleo.

A lo largo del día Irán ha lanzado informaciones contradictorias sobre la situación del estrecho. Por un lado, la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido de que el tránsito no era “seguro” y ha lanzado una advertencia formal a todos los barcos mercantes y petroleros de que no transitaran por la zona, además de asegurar que había atacado al portaviones estadounidense Abraham Lincoln, el más cercano al territorio iraní. Pero, en sentido contrario, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, ha declarado en una entrevista con Al Jazeera que el gobierno no tiene intención de cerrar el paso ni “hacer nada que dificulte la navegación en esta fase”.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó, no obstante, de dos ataques a buques en las inmediaciones del estrecho cuya autoría no está aclarada, y la naviera Maersk, una de las más importantes del mundo, ha anunciado que suspende el tráfico de sus barcos por esta importante vía de comunicación.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha asegurado que el asesinato de Jamenei, es un signo de “guerra abierta contra todos los musulmanes, especialmente contra los chiítas, en todos los rincones del mundo”, según recoge el diario The Guardian. “La República Islámica de Irán considera que el derramamiento de sangre y la venganza contra los autores y mandos de este crimen son su deber y derecho legítimos, y cumplirá con esta gran responsabilidad y deber con todas sus fuerzas”, ha añadido.