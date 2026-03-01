EE.UU. reconoce la muerte de al menos tres soldados mientras Trump declara haber matado a 48 líderes iraníes

Al menos tres militares estadounidenses han muerto durante el ataque a Irán, según ha reconocido el Mando Central de EEUU en un mensaje en X.

“Tres militares estadounidenses murieron en combate y cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la Operación Furia Épica. Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta continúa”, señala el mensaje, que no precisa las circunstancias o el lugar de las muertes.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado en declaraciones a Fox News que el país ha matado a 48 de los líderes iraníes en los bombardeos sobre el país que empezaron el sábado.

“Nadie se cree el éxito que estamos teniendo; 48 líderes de una tirada. Y la cosa avanza rápidamente”, ha dicho el mandatario en una entrevista, según la cadena.