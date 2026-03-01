Circulan versiones sobre la posible liberación de Nahuel Gallo

La difusión de grabaciones desde el interior del penal El Rodeo I en Venezuela generó este domingo una fuerte expectativa en Argentina sobre la situación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en ese país desde el 8 de diciembre de 2024. En los videos, otros detenidos y allegados aseguran que Gallo habría sido excarcelado, aunque ninguna autoridad venezolana ni la Cancillería argentina confirmaron oficialmente su liberación.

Según las imágenes que circulan desde el penal, se lo escucha a Gallo y a otros presos políticos hablando con familiares y señalando que el uniformado fue liberado, lo que en pocas horas generó repercusión mediática y expectativas en distintos sectores sociales y políticos.

Hasta el momento, sin embargo, no existen comunicados oficiales que ratifiquen que Gallo haya recuperado la libertad o que haya iniciado su regreso al país. Autoridades venezolanas no se pronunciaron sobre el caso y el Gobierno argentino no emitió confirmación formal sobre la situación.

La difusión de estos materiales ocurre en el contexto de un proceso de excarcelaciones en Venezuela tras la aprobación de una ley de amnistía, que en las últimas semanas permitió la liberación de decenas de presos políticos, aunque la mayoría de las liberaciones confirmadas corresponden a ciudadanos venezolanos u otros extranjeros, sin que el caso de Gallo haya sido verificado por organismos independientes.

La familia del gendarme y diversos sectores de la sociedad argentina vienen reclamando su liberación desde su detención, enfatizando que su situación vulnera derechos consulares y humanos básicos. En febrero, Gallo mantuvo su primer contacto telefónico con su esposa tras más de 440 días incomunicado, un hecho que reavivó la atención sobre su caso sin despejar las dudas sobre su estado actual.