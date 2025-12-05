Menem prueba su nueva hegemonía en Diputados y busca a aprobar el Presupuesto en dos semanas

“Mejor seis meses de extorsión y dos años de convivencia que seis meses de convivencia y dos años de extorsión”, repetía Martín Menem cuando, tras el cierre de listas, los aliados se le dieron vuelta en el Congreso. El riojano estaba convencido de que los antiguos socios –gobernadores, radicales, algunos PRO– volverían a tocarle la puerta cuando La Libertad Avanza ganara las elecciones, y que era cuestión de resistir hasta el 10 de diciembre. Varios meses después, conseguida la primera minoría en Diputados, el presidente de la Cámara vuelve a repetir la misma frase.

Javier Milei tiene previsto firmar este viernes el decreto de convocatoria de sesiones extraordinarias. El período comenzará el 10 de diciembre, el mismo día que se oficializará la nueva composición del Congreso. Y el mismo día en el que, a su vez, Menem planea dictaminar el Presupuesto 2026.

El riojano está, por estas horas, terminando de pulir la composición de la comisión de Presupuesto, que continuará presidiendo “Bertie” Benegas Lynch. El recinto le dio la facultad para hacerlo a piacere –siempre respetando algún principio de proporcionalidad– y Menem aspira a dejar todo listo para este viernes.

El objetivo es sesionar el 16 de diciembre en la Cámara de Diputados. Y, si todo sale bien, alcanzar la sanción definitiva del proyecto el 30 de diciembre en el Senado. Será el primer Presupuesto con sello propio de la gestión libertaria, ya que Milei viene prorrogando el Presupuesto 2023 heredado del gobierno de Alberto Fernández hace dos años.

Voracidad oficialista

La ambición del cronograma legislativo es un reflejo del entusiasmo oficialista tras las elecciones de octubre. El escenario cambió, y hace días que el riojano se mueve con suficiencia por los pasillos de la Cámara de Diputados.

Hace apenas dos meses, cuando la oposición todavía le estaba asestando derrotas semanales en el Congreso, Menem hacía cuentas para ver cuánto tenía que sacar en cada provincia para asegurarse un tercio vetador. Cuando logró reunir a los 87 “héroes” que blindó el veto a la reforma jubilatoria en 2024, el Gobierno ya festejaba. Ahora, en cambio, LLA coquetea con la autonomía legislativa. Tiene 95 diputados propios y la primera minoría de la Cámara de Diputados.

El problema es que el Gobierno, como le gusta repetir a varios de sus aliados, no es un buen ganador. Después de la victoria, Menem se dedicó a engullir diputados del PRO: primero los bullrichistas y luego los santafesinos, que le habían jurado a Cristian Ritondo que se quedarían en el bloque. El riojano se puso en contra a su principal aliado político (aunque no personal, porque ya hace tiempo que Ritondo había cerrado un acuerdo con Santiago Caputo para sacarle la presidencia de la Cámara de Diputados a Menem).

El jefe del bloque PRO cambió su actitud desde entonces. Por primera vez en dos años, Ritondo, que se juntaba seguido a cenar con Milei en Olivos, participó de una de las reuniones opositoras que organizaban Germán Martínez, el titular de Unión por la Patria, con Nicolás Massot y algunos radicales díscolos. El encuentro, que se llevó a cabo la noche previa a la jura de los nuevos diputados, tenía como objetivo quitarle a Menem las facultades para ordenar las comisiones.

La rebelión falló. Al final del día, Ritondo prefirió acordar con Menem. Pero uno de los que participó del encuentro advierte: “Todos sospechábamos que iba a usarnos para negociar mejor. Pero es un síntoma que haya amenazado con votar en contra de ellos, es la primera vez que decide caminar de nuestro lado. Macri está harto de este gobierno, y en algún momento le va a pedir que tome cartas en el asunto”.

La confianza del mal ganador

Menem, sin embargo, se muestra confiado. Repite, como hacía antes, que es mejor tensionar ahora y convivir después, que convivir en buenos términos ahora y que te extorsionen después. En su despacho hacen números y se muestran optimistas frente al nuevo mapa electoral: están seguros que, con los gobernadores aliados y el Juntos por el Cambio 2.0, tendrán los votos de sobra para aprobar el Presupuesto y la reforma laboral.

El JxC 2.0 es el interbloque que aglutina los vestigios que quedaron del PRO (12 diputados) y la UCR (6 diputados) al MID de Oscar Zago (2 diputados). A último momento se sumaron, además, la radical bonaerense Karina Banfi, que rompió con el bloque de los gobernadores, y el santacruceño José Garrido. Garrido iba a integrar Provincias Unidas, con quien JxC 2.0 quería disputar la tercera fuerza, pero a último momento -en la oposición sospechan de una intervención de Menem-, terminó sumándose al nuevo JxC.

Su incorporación dejó a ambas fuerzas en un empate de 22 diputados. Pero no solo eso: llevó a que la presidenta de PU, la santafesina Gisela Scaglia, aprendiera a no confiar en Menem.

Con los 22 de JxC, los 4 misioneros de Carlos Rovira, los 3 salteños de Gustavo Sáenz, los 3 tucumanos de Osvaldo Jaldo y los dos sanjuaninos de Marcelo Orrego, Menem tiene el quórum de 129 asegurado. Y eso sin contar a algunos gobernadores que integran PU y a los catamarqueños de Raúl Jalil, que rompieron con la bancada peronista a pedido del Gobierno.

Diego Santilli, que está a cargo de las negociaciones, todavía tiene que negociar algunos puntos del Presupuesto con los gobernadores. Y varios opositores advierten que, si los acuerdos no están aceitados, la votación en particular podría ser un desastre. Pero todos confían en que, antes de fin de año, Milei tendrá su Presupuesto.

Son 90 días de gracia, sin embargo. Después de marzo, nadie sabe quién estará controlando el Congreso. El propio Menem incluido.

