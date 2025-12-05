Netflix cierra un acuerdo para comprar Warner Bros y HBO Max y crear un gigante del entretenimiento

Netflix llegó a un acuerdo para comprar Warner Bros. Discovery, uniendo el servicio de streaming de pago dominante en el mundo con uno de los estudios más antiguos y venerados de Hollywood, y supone comprar franquicias como Harry Potter, Game of Thrones y Superman, entre otras.

Según el acuerdo anunciado este viernes, los accionistas de Warner Bros recibirán US$27,75 por acción en efectivo y acciones de Netflix. El valor total del capital social de la operación es de US$72 000 millones, mientras que el valor empresarial de la operación es de unos US$82.700 millones

Antes del cierre de la venta, Warner Bros completará la escisión prevista de canales de cable como CNN, TBS y TNT, que se quedarían fuera del acuerdo de compra por parte de Netflix.

Netflix ya es el servicio de streaming de pago más grande del mundo, con más de 300 millones de suscriptores. La incorporación de los activos de Warner Bros Discovery supone crear un coloso con mayor influencia sobre los propietarios de salas de cine y los sindicatos de la industria del entretenimiento, y podría obligar a las empresas más pequeñas a fusionarse en su lucha por competir, informa The New York Times.

La adquisición también completa la conquista de Hollywood por parte de los nuevos negocios tecnológicos: Warner Bros sería el primer gran estudio tradicional en caer en manos de un competidor de Silicon Valley.

¿Y la CNN?

La operación de Nefllix llega después de una guerra de ofertas, incluyendo la de Paramount –matriz de CBS–, propiedad de Skydance, de David Ellison –el hijo del aliado de Trump Larry Ellison, dueño de Oracle– que cerró su propia fusión de US$8.000 millones a principios de agosto.

Paramount contactó con Warner con respecto a una posible oferta a finales de septiembre, y el director ejecutivo de Warner, David Zaslav, rechazó esas primeras propuestas. Y Comcast también mostró interés.

Paramount denunció este jueves en una carta abierta parcialidad en el proceso, alegando que favorecía a Netflix. La oferta de Paramount presentada el lunes incluía el respaldo financiero de tres fondos soberanos de inversión de Oriente Medio, según informó Variety.

En junio, Warner Bros Discovery esbozó planes para dividir sus negocios de cable y streaming.

HBO, HBO Max, así como Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group y DC Studios, se convertirían en parte de una nueva compañía de streaming y estudios, que es lo que compra ahora Netflix.

Mientras que cadenas como CNN, Discovery y TNT Sports, y productos digitales como el servicio de streaming Discovery+ y Bleacher Report conformarían una división de cable independiente, y está por ver si a Paramount le interesa pujar por esos activos, o a algún otro operador.

Warner espera que la escisión se complete a mediados de 2026.